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499恐衝擊手機銷量 5月市況憂更冷

發稿時間：2018/05/23 09:49

最新更新：2018/05/23 09:49

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（中央社記者江明晏台北23日電）台灣4月智慧機銷售量僅49萬支，跌破50萬大關，業界憂心5月有轟動全台的499吃到飽申辦潮，不少消費者續約不購機的單門號499方案，手機銷量恐進一步下滑，並拉長換機週期。

市場調查指出，2018年4月台灣智慧機銷售量僅49萬支，年減8.5%，不僅跌破50萬大關，更寫下連4個月衰退的紀錄，市場推估，4月雖然有非蘋旗艦機加持，但今年銷售量持續受到市場飽和、消費者換機週期拉長等因素影響。

展望後續，台灣電信通路仍為手機銷售主要管道，但5月有轟動全台的499吃到飽申辦熱潮，電信門市人員忙到沒空賣手機，加上499為單門號方案，又是30個月長約，業界預估5月台灣智慧機銷售量恐進一步下滑，消費者若在缺乏電信補貼的狀況下延後購機，也會影響後續手機買氣。

今年4月台灣智慧機市場銷售量與銷售額市占排名依舊是蘋果與三星領銜主演。在銷售量的部分，蘋果市占22.6%，三星19.6%，合計已拿下逾4成市占，第3名到第6名分別是華碩10.5%、OPPO 10.3%、Sony 8.4%、宏達電(2498)7.2%。

4月銷售額市占的部分，蘋果51.6%和三星17.5%，合計更拿下近7成市占，第3名至第6名分別為Sony有7%、OPPO有6.7%，華碩5.4%，宏達電3.9%。

三星主管觀察今年台灣手機市場指出，首季銷量微幅下跌，但是銷售額有成長，市場占比往中高階移動，預估全年也將維持此趨勢，也就是銷量可能繼續下滑，但在購機趨勢往中高階價格帶移動，推升銷售額表現不減反增。

市場人士分析指出，智慧機問世已久，現代人大多有一支或兩支智慧機，加上硬體規格進步速度快，舊機即使過了2、3年，還是相當堪用，因此市場上推出的高價旗艦機，除非是固定粉絲族群，否則銷售量很難再激發過去龐大的換機潮，加上電信業者上網吃到飽價格戰競爭激烈，購機補貼降低，導致整體手機銷售量惡性循環，而中階手機市場因為價格相對甜蜜，反成逆勢成長區塊。（編輯：黃國倫）1070523

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