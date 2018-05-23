卸任後不接上市櫃公司委託 顧：乾脆叫我退休

（中央社記者潘姿羽台北23日電）立委曾銘宗今天要金管會主委顧立雄卸任後，考量利益迴避，即便做為律師，不得接受金融機構委託、不得接受上市櫃公司委託，顧立雄直言：「乾脆叫我不幹律師，退休算了。」



政務官卸任後所接任的民間職務，是否有遵循利益迴避原則，一向是外界關注的焦點，這也成為今天立法院財委會新舊任金管會主委互槓的原因。



前任金融監督管理委員會主委、現任立委曾銘宗認為，金管會官員卸任後，不能到民間金融機構任職，既然如此，顧立雄也應該適用同一套標準，因此要求他做出多項承諾。



曾銘宗先詢問顧立雄，以後退休後，會不會到金融機構任職？顧立雄直接回答：「不會。」



曾銘宗再問，顧立雄之後如果繼續當律師，會不會接受金融機構委託的個案？顧立雄回應，律師有一套律師倫理，其中有相當明確的利益衝突規範，他將以最高標準要求自己，不要涉及被人質疑的案件，也並不想要做任何被視為借用金管會經驗而有利益衝突的事情。



曾銘宗最後詢問，那顧立雄身為律師，是否不會接受上市櫃公司的委託？顧立雄直言，無法承諾這部分。曾銘宗提出質疑，這是同一套標準，為何顧立雄不敢承諾？顧立雄回應，他身為金管會主委，是監督證交所，上市櫃公司並不受他直接監理，如果要以此標準要求他，「乾脆叫我不要幹律師，退休算了。」（編輯：張均懋）1070523