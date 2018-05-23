宏碁7金雞擬上市櫃 股價站穩25元

（中央社記者吳家豪台北23日電）電腦品牌廠宏碁股東常會議事手冊指出，子公司宏星技術、安碁、宏碁智通、安圖斯、宏碁資訊服務、展碁、智聯服務將申請上市或上櫃，激勵宏碁股價今天開高站穩25元。



宏碁已連續3個交易日獲外資買超，今天股價上漲0.3元開出，盤中漲幅超過1%，最高來到25.7元。



根據宏碁最新出爐的股東常會議事手冊，其中一項討論議案的案由為配合子公司未來申請股票上市（櫃）計畫，宏碁及宏碁控制或從屬公司得分次辦理對該子公司釋股作業暨放棄參與該公司的現金增資計畫討論案。



宏碁說明，上述子公司包括宏星技術股份有限公司、安碁資訊股份有限公司、宏碁智通股份有限公司、安圖斯科技股份有限公司、宏碁資訊服務股份有限公司、展碁國際股份有限公司、智聯服務股份有限公司。其中宏星技術已於今年4月23日登錄興櫃交易，股價一度突破百元，今天開低走高，上漲約0.74%。



宏碁董事長陳俊聖在營業報告書中表示，宏碁近兩年投入虛擬實境（VR）產業，子公司宏星技術（StarVR）已將市場開拓，與合作夥伴於美國、日本與杜拜等地正式開始營運；而在具有相當發展潛力的人工智慧與深度學習領域，子公司安圖斯也已展開布局，積極投入。



陳俊聖說，針對包含BYOC（自建雲）與雲端等新事業的規劃，宏碁持續強化與深化物聯網領域的盟友合作，並兼以多元型態的服務整合型產品領域，經過努力經營，逐漸嶄露頭角並獲得國際獎項肯定，例如智慧交通領域的子公司宏碁智通的智慧路邊停車系統，獲得2018年度全球資通訊科技應用傑出貢獻獎的傑出企業科技獎。



此外，宏碁專精於企業資訊安全的子公司安碁資訊，也通過全國認證基金會國際ISO17025測試實驗室認證，成為全台唯一SOC（Security Operation Center）自建數位鑑識中心。



陳俊聖強調，宏碁在創新方向的新事業上，給予相當大的營運空間，希望旗下的各事業單位和子公司積極開拓市場、擴展業務，能夠穩定營運之外，並踏向獲利起飛之道。（編輯：楊玫寧）1070523