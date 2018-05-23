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顧立雄：金管會卸任官員不宜派到公股金融機構

發稿時間：2018/05/23 12:49

最新更新：2018/05/23 12:49

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（中央社記者潘姿羽台北23日電）外界詬病金融機構不少重要職位由「財金幫」接任；金管會主委顧立雄今天強調，金管會局處首長若卸任後，被政府指派到任內受監理的單位，不論公股或泛公股，都不適合。

許多財經主管機關官員卸任後，直接轉到公股銀行或是金融機構擔任要職，被外界稱為「財金幫」，也引發不少批評。

金管會提交報告給立法院財委會，說明金管會對於卸任官員不宜受政府指派到任內受監理單位的看法，顧立雄今天於立法院接受媒體訪問時，更清楚地說明立場，直指不能今天是裁判、明天就變成球員，尤其政府派任受監理單位的重要職位時，更應遵循此基準。

顧立雄表示，金管會轄下分為輔導單位跟受監理單位，如果相關局處首長卸任後，直接派任去受監理單位，不管有沒有旋轉門條款，就是不宜的做法。

顧立雄進一步解釋，這不是以公股還是泛公股的單位來區分，也不僅只是旋轉門的問題，而是我們不要政府指派卸任官員去原本受監理的單位，金管會也會把此立場向財政部反映。

不過顧立雄說明，智庫、財團法人保險事業發展中心、金融研訓院、中央存款保險股份有限公司等都屬於輔助性單位，不在此範圍內；至於期貨交易所、證券交易所、櫃買中心及集保結算所等「F4」，嚴格來講不算受監理單位，是否適用上述局處首長不宜被派任的規範，會再想想看。（編輯：許雅靜）1070523

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