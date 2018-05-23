HTC台灣總座陳柏諭 從網路負評尋改進之道

（中央社記者江明晏台北23日電）宏達電台灣區總經理陳柏諭在HTC邁入第10年，業界喻為「台灣最年輕手機品牌總經理」，他坦言，「每天早上8時進辦公室，就會認真看網路對HTC的負面批評」，汲取改進之道。



曾在蘋果工作的陳柏諭，在HTC職涯即將邁入第10年，農曆年前，宏達電進行組織調整，升任陳柏諭為宏達電台灣區總經理，主掌台灣手機與Vive業務，更被業界喻為「台灣最年輕的手機品牌總經理」。



陳柏諭坦言，手機產業變化速度太快，現在又有很多品牌進入台灣市場，如何展現出奇制勝的價值很重要，這半年一直耕耘用戶服務體驗，希望消費者買到實在的手機，並把服務、功能、維修，這些事情串得很實在。



從負面批評汲取教訓，也是陳柏諭每天早上必做的功課，他說，「每天早上8時進辦公室，就會認真看網路對HTC的負面批評」，確實有一些有參考價值，也成為陳柏諭後續在產品、售後服務、通路面改進的契機。



他舉例，HTC現在可以「挑戰業界修手機主機板最便宜」，且致力要讓維修時間與維修使用零件更少、復修比例更低，他坦言，「HTC沒有那麼多錢一直打廣告，希望可以從這些方面，讓消費者感覺到改變」。



陳柏諭上任後，訂定「精準定價策略」，除了要推出符合電信資費價格帶相應的產品，他也認為，宏達電旗艦機的生命週期很強，譬如U Ultra就從去年賣到現在，U11+也持續熱銷，今天推出旗艦機U12+後，下半年還會有其他價格帶的手機。



陳柏諭也積極整頓通路，包括簽訂200家經銷商，加上系統商合作，力求完整布建Open channel（開放式通路）市場。



在行銷戰上，宏達電多年戰友五月天今年拍攝微電影廣告，力推限定版旗艦機U12+，這也是由陳柏諭主導，並親力親為盯場，期望把五月天吸引粉絲的能量催到最大。



手機產業變化快速，又面臨市場飽和、電信低價競爭等挑戰，陳柏諭並未設下高成長目標，但認為「宏達電整體市占要守住一定占比，數量站穩」。(編輯：陳永昌)1070523