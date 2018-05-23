499之亂反醞釀空機需求 陳柏諭：中低階衝出量能

（中央社記者江明晏台北23日電）台灣4月手機量能急凍，市場憂5月因499吃到飽單門號大賣影響，銷量恐續滑，宏達電台灣區總經理陳柏諭反而認為，將出現200萬空機需求，中低階手機將衝出銷售量。



市場調查指出，2018年4月台灣智慧機銷售量僅49萬支，年減8.5%，創近4年新低，不僅跌破50萬大關，更寫下連4個月衰退的紀錄。產業高層私底下說，「真的是夭壽低」。



市場推估，4月雖然有非蘋旗艦機加持，但今年銷售量持續受到市場飽和、消費者換機週期拉長等因素影響。



展望後續，台灣電信通路仍為手機銷售主要管道，但5月有轟動全台的499吃到飽申辦熱潮，電信門市人員忙到沒空賣手機，加上499為單門號方案，又是30個月長約，消費者若在缺乏電信補貼的狀況下延後購機，也會影響後續手機買氣，業界擔憂5月台灣智慧機銷售量恐進一步下滑。



但宏達電台灣區總經理陳柏諭今天受訪時表示，確實會對高階手機市場有衝擊，電信商推出499低價方案，等於把補貼手機的空間還給消費者，但看好未來手機市場還是會回復到正軌。



他說，以宏達電自身為例，目前為止5月空機銷售還是在成長，主要受惠中華電先前推出的599購機專案，Desire 12中階機與去年旗艦系列U11+都受到刺激大幅成長，銷售週期拉得很長，目前空機與電信通路銷售占比是3比7。



展望5月，陳柏諭認為，雖然499單門號吃到飽方案引起熱潮，但預估手機需求也不會減少，申辦499方案初估的200萬用戶，會有空機需求出現，預估將以中低階手機為主，衝出銷售量，且手機銷售量有望在5月回溫。



至於電信商的低價殺價態勢，陳柏諭則認為，不會維持太久，看好整個市場的生態會漸漸回溫，資費可望回到699元以上的水準，並有手機綁約專案需求重新回籠。（編輯：李信寬）1070523