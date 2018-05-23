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宏達電U12+旗艦機來了 主打4鏡頭3大亮點

發稿時間：2018/05/23 16:02

最新更新：2018/05/23 16:46

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影片來源：HTC YouTube頻道

（中央社記者江明晏台北23日電）宏達電今天發表U12+旗艦機，主打4鏡頭、透視藍新色，並將推出五月天限量版，宏達電台灣區總經理陳柏諭自評3大特色，包括更強的人機介面、拍攝與錄影功能。

宏達電今天宣布推出年度旗艦機HTC U12+，搭載高通Snapdragon 845處理器、6吋18：9高屏占比螢幕，有6GB RAM和最高128GB的儲存容量，搭配Edge Sense 2，可直覺單手操作拍攝照片、呼叫語音助理。

U12+亮點在哪？陳柏諭今天自評3大特色，第一，HTC U12+在邊框Edge Sense 2搭載更強的人機互動功能。

第二，市場各家品牌新機都在比拚照相機功能，當然不是比畫素而已，HTC U12+前後搭載雙主鏡頭和雙前置鏡頭，可拍攝媲美單眼相機的散景，主相機則有2倍光學變焦和10倍數位變焦，更獲得相機拍照評測網站DxOMark 103分的評價。

第三，HTC U12+在攝影這一塊也有更多著墨，今年在把聲音導入運鏡，新增的「聽覺焦點」功能，可在拍攝影片時，聚焦並放大聲音，有如好萊塢的運鏡手法的放大效果。

在顏色與外觀上，HTC U12+延續水漾玻璃設計，這次推出透視藍、黑色款、紅色款。並有6GB RAM / 64GB ROM與6GB RAM / 128GB ROM兩種版本，建議售價分別為新台幣2萬3900元、2萬4900元，今天起開放預購，6月中旬攜手電信商開賣。

觀察售價，HTC U12+ 64GB與128GB版本比前一代旗艦機U11推出時分別調漲4000元、3000元，陳柏諭表示，售價調高主要是反映製作難度提高與手機零組件價格上漲。

另外，宏達電也將推出五月天HTC U12+限量版手機，手機內建獨家桌面及鬧鈴，可以每天聽著五月天鼓勵的聲音起床，預計7月上旬開始預購。

宏達電日前與中華電信共同宣示鑽研5G技術，陳柏諭表示，雖然目前市場上沒有多少晶片可支援5G，系統商環境也尚未架構5G，但HTC U12+已具備LAA技術規格。（編輯：鄭雪文）1070523

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