宏達電第2曲線 VR事業力拚加速成長

（中央社記者江明晏台北23日電）宏達電延伸虛擬實境(VR)策略布局，被喻為手機業務以外的第2曲線，HTC專賣店全台15家門市將導入Vive VR體驗，大型專賣店並打造Vive Home概念，力拚1、2年內Vive銷售大幅成長。



宏達電今天宣布推出年度旗艦機HTC U12+，並同步在VR領域延伸布局，宏達電台灣區總經理陳柏諭主責手機與Vive業務，他表示，6月1日起，HTC專賣店全台15家門市將導入Vive VR體驗，並於八德、台中、板橋、高雄等大型專賣店打造新型態概念Vive Home。



他進一步說，主要是希望用戶可以像在家一樣玩Vive，未來手機與Vive也會做完整整合，準備迎接未來VR 、AR、AI與5G大整合的新時代。



陳柏諭也表示，Vive作為宏達電的「第2曲線」，在這一、兩年也勢必要有大規模成長。



宏達電切入VR事業，盼替營運注入新力道，同時積極串起VR生態鏈，攜手全球各領域龍頭廠商投入，橫跨影視娛樂、醫療、教育、零售、運動、汽車運輸、藝術等產業，除了在消費市場名列前茅，商用合作案例也持續開花結果。



而宏達電VR年度盛會「2018 HTC新生態大會暨旗艦手機發布」 (VEC 2018)也將於25日在中國大陸深圳登場，將大秀VR實力與生態鏈布局。（編輯：李信寬）1070523