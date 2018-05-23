/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 大創國巨和沛科技鬼蝠魟
>rss

財金雙長：未來不派卸任官員任職受監理機構

發稿時間：2018/05/23 19:08

最新更新：2018/05/23 19:08

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者邱柏勝台北23日電）金管會主委顧立雄今天表示，金管會局處首長卸任後「不適宜」派任至受監理單位擔任董總等職。財政部長許虞哲說，財政部非金融監理機關，卸任官員無旋轉門問題，但未來也不會派任。

許多財金部會主管機關官員卸任後，直接轉到公股銀行或是金融機構擔任要職，被外界稱為「財金幫」，也引發不少批評。

時代力量立委徐永明今天在立法院財政委員會質詢財金首長，表示許多財金部會官員利用法規漏洞，卸任後先到國營金融機構「過水」，3年後再轉至民營金融機構任職。例如華南金控董事長吳當傑曾任金管會副主委、財政部政務次長，卸任後到土銀當董事長，再轉任華南金控董事長；彰銀董事長張明道亦曾任金管會銀行局長，卸任後也先到台銀當總經理，使公務人員「旋轉門條款」形同虛設。

顧立雄答詢表示，原本是金管會局處首長，卸任後派出去當受監理單位的董總，確實不適宜，金管會將建議財政部，未來從金管會退休的副主委、局處長等公務人員，都不要派去當公股代表。

許虞哲表示，財政部非金融監理機關，政務次長也不監理金融，因此沒有旋轉門問題。徐永明追問，難道國庫署沒有管公股銀行？許虞哲回應，國庫署只是公股的「股權管理」機關，但他也表示，未來不會派卸任官員到公股金融機構任職。

不過，許虞哲在財委會中場休息時間回應記者詢問，指出國營銀行董總派任權責在行政院，並非由財政部主導，但財政部並非金融監理機關，「這一塊很清楚」。（編輯：張良知）1070523

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP