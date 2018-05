(中央社華盛頓23日綜合外電報導)「華爾街日報」(WSJ)今天報導,美國總統川普基於國家安全,正考慮對進口汽車課徵25%高額關稅,所持理由與課徵鋼鋁關稅相同。



根據報導,白宮考慮對汽車貿易實施所謂的「232條款」(Section 232)調查,若美國商務部發現進口對國安形成威脅,將以此為課徵關稅提供法律基礎。



川普昨天在2則推文中,似已含糊預告。



川普在推特發文指出:「對偉大的美國汽車勞工而言,很快就會有重大消息出現。」「經數十年來你們的工作流失到其他國家之後,已讓你們等得夠久了。」



在另一則提及與中國貿易談判的推文中,川普說,雖然討論工作順利進行,「最終我們可能仍須使用不同的架構」。



川普頻頻抱怨中國對外國汽車課徵高額關稅,在美中近期談判期間,中國國家主席習近平同意將進口汽車關稅稅率由25%調降至15%。



「華爾街日報」引述汽車產業消息來源報導,這項報復性計畫恐將面臨貿易夥伴和進口車經銷商的強烈反對。



此舉也不太可能符合世界貿易組織(WTO)要求。



針對美國3月以國安為由課徵鋼鋁關稅,中國已向WTO提出申訴。(譯者:徐睿承/核稿:張曉雯)1070524





