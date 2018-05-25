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巴西卡車司機罷工 影響民生

發稿時間：2018/05/25 09:00

最新更新：2018/05/25 09:00

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（中央社記者唐雅陵聖保羅24日專電）巴西卡車司機罷工進入第四天，在全國各地造成影響，導致食品、燃油等民生物資的生產與供給出現問題。

巴西超市協會（Abras）指出，馬托格羅索（Mato Grosso）、南馬托格羅索（Mato Grosso do Sul）、巴拉（Para）、里約熱內盧、米納斯吉拉斯（Minas Gerais）、塞阿拉（Ceara）、聖卡塔里納（Santa Catarina）、巴拉納（Parana）和聖保羅等州的超市，都發生易腐壞產品短缺情況。

至於不易腐壞的產品，因超市擁有一定庫存，所以暫時沒有供給問題。但已有超市開始限制消費者購買量，如家樂福，就限制每項產品最多只可購買5件。

巴西食品工業協會（Abia）指出，成百上千載運易腐壞產品的卡車停駛。雖然還沒有關於經濟損失的完整報告，單單一家食品公司的數據顯示，未交付給顧客的產品超過1100公噸，意味著損失約達巴西幣300萬元（約新台幣2400萬元）。

協會指出，卡車罷工也影響生產商。比如里約熱內盧南部巴哈曼薩（Barra Mansa）一帶約530家農牧業主，因運輸和儲藏牛奶發生困難，每天倒掉約13萬公升牛奶。

基本上，巴西高度依賴公路運輸來載運生產原物料、燃油、成品和乘客，所以只要卡車司機罷工，巴西就是一團亂。

有別於其他規模相似的國家，巴西只有2萬9000公里的鐵路線用來運輸，中國有8萬6000公里，俄羅斯8萬7000公里，美國22萬5000公里。

這樣的結果造成目前在巴西，90%的乘客和60%的貨物流通，都是經由公路系統。

過去幾天，罷工的卡車司機也在巴西石油公司（Petrobras）提煉廠出口和聖多斯港口入口等策略性地點進行封鎖，使得輸送燃油和貨物更加困難。許多投機的加油站坐地起價，賣給消費者的每公升汽油一夕之間漲到巴西幣10元（新台幣80元）。

卡車司機的主要訴求是調降柴油價格，同時要求政府制定新的燃油價格調整規定；目前巴西油價是根據國際市場價格和美元匯率浮動。（編輯：屈享平）1070525

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