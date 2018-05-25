歐盟GDPR上路 顧立雄：金融業準備就緒

（中央社記者蔡怡杼台北25日電）歐盟有關隱私的新法(GDPR)即日起正式上路，金融監督管理委員會主委顧立雄表示，金融業大致已做好相關因應措施，另外，國發會有跨部會平台，協助企業接軌GDPR。



顧立雄今天出席「新版公司治理藍圖研討系列-公司治理人員議題」研討會。對於GDPR今天起正式實施，他表示，金管會先前已要求金融業做好相關因應措施。



顧立雄指出，GDPR上路後對台灣金融業而言，有三類將受影響，首先是外商銀行在台分、子行，這類銀行因為總部已對其採取相關因應措施，大致不會有問題；其次是在歐盟設有據點的國銀；第三是未在歐盟地區設有據點，但有利用歐盟居民個資的台資銀行，金管會都已要求台資銀行做好適當的保護措施。



顧立雄表示，台資銀行在GDPR上的準備工作大致已就緒，但歐盟各會員國對於GDPR的解釋以及落實情況可能略有不同，因此，國家發展委員會成立一跨部會平台，以協助台資企業因應GDPR制度。



顧立雄說，金融業相對資源較豐厚，因此可透過國發會跨部會平台，提供相關資源給其他非金融業但有蒐集利用歐盟居民個資的企業，以利台資企業遵循GDPR。



歐盟自今年5月25日起實施個資保護法（General Data Protection Regulation, GDPR）。原則上任何持有或控制、以及任何實際處理歐盟個人資料的個人或法人，均會受到GDPR規範。違反GDPR規範最高可裁處2000萬歐元，折合新台幣7.1億元，或年度全球營業額4%的罰鍰。（編輯：郭萍英）1070525