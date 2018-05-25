月薪不到4萬禁止寫面議 9成3上班族贊成

立法院初審通過就業服務法部分條文修正草案，薪水不到4萬的職缺禁止寫「薪資面議」。圖為企業徵人布條，僅為示意。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北25日電）立法院初審通過就業服務法部分條文修正草案，薪水不到4萬的職缺禁止寫「薪資面議」，1111人力銀行公布調查指出，高達9成3受訪上班族表示贊同，顯見薪資透明化已成勞工共識。



為保障國民就業機會平等，立法院社會福利及衛生環境委員會初審通過就業服務法部分條文修正草案。明定未來雇主在招募或僱用員工，職缺經常性薪資未達新台幣4萬元，應公開揭示或告知其薪資範圍，違者可處6萬元以上30萬元以下罰鍰，意即月薪在4萬元以下的工作，禁止寫薪資面議。



1111人力銀行今天公布「上班族求職行為調查」，該調查問及「立法院初審通過月薪低於4萬元以下的公司必須公開薪資範圍」時，有高達9成3的受訪者表示贊同，可說是一面倒支持，顯見薪資透明化已是小資上班族的共識，有助於求職者衡量從業與否，避免入錯行而多走職涯冤枉路。



上班族求職時除了面臨薪資不透明的狀況，還有很多令人感到不適的情形。調查指出，在曾有面試經驗的上班族當中，32.31%受訪者曾在面試過程遭受到特殊或不合理的要求，其中以「被問與工作無關的私密問題」（57.35%）居多，其次則是「填寫與應徵職務無關的資訊」（55.62%）及「被問感情狀況」（42.07%）。



1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，企業招募人力時，所呈現的徵才訊息敘述不脫幾個範疇，包括公司制度、職務相關內容、休假制度及員工福利等，但在求職者最關心的薪水問題時，幾乎皆以「面議」輕輕帶過，讓求職者無法判斷是否該投出履歷，而導致求職媒合期被拉長。



此外，李大華說，這次調查也發現，在求職過程的資訊不對等下，多數求職者皆認為企業釋出的職缺訊息仍嫌不足，甚至有高達8成的人認為是「應記載應徵職務的薪資水準」，其次則是「職務內容詳述及量化」，有助於應試者評估自身能力是否足以勝任，而不致誤判情勢，而具體的員工福利、是否常態加班及加薪升遷方式，也都是求職者關心的焦點。



李大華提醒企業，在面試過程中問求職者個人隱私，要求填寫與工作無關的資訊，甚至問感情狀況等，顯然要求求職者提供過多不必要的資訊，此舉恐踩就業歧視紅線。



為了解上班族的求職行為及面試過程，1111人力銀行針對求職會員進行「上班族求職行為」調查，時間自5月9日到5月24日，進行網路問卷調查，有效樣本數為1074份，信心水準95%，正負誤差值為2.99個百分點。（編輯：張均懋）1070525