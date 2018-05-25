/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 布吉納法索川金會斷交統一發票
>rss

川金會取消台股影響不大 被動元件強勢

發稿時間：2018/05/25 10:52

最新更新：2018/05/25 10:52

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）台股被動元件強勢，金融翻紅，大盤小漲守住站穩均線之上。法人表示，美國總統川普取消川金會，對台股影響不大，可留意中小型股，短線台股看區間整理。

美國總統川普取消原定下個月與北韓領導人金正恩舉行的高峰會，美股收跌，台股今天盤中黑翻紅、狹幅震盪整理，電子撐盤，被動元件族群仍強勢表態，成為盤中交投重點。

截至10時40分，台股加權指數來到10962.05點，漲25.12點，成交值新台幣653.32億元。電子股盤中漲0.37%，金融股翻紅。

主要電子權值股漲跌互見，台積電盤中最低來到228元，跌0.4%，鴻海來到85.4元，漲1.5%，股王大立光來到3990元，跌0.2%。聯發科來到323元，漲0.3%。日月光投控來到78.4元，漲0.3%。

被動元件國巨來到965元，漲5.7%，華新科來到331元，漲5.4%。奇力新攻上漲停148.5元，續創掛牌以來新高價。美磊也攻漲停105元。

金控股國泰金、中信金在平盤附近整理。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，美股收跌、亞股盤中表現平淡，台股今天盤中大型權值股相對整理，量能相對不足，走勢量縮整理，預估今天量能在1200億元左右。

簡伯儀表示，美國總統川普取消川金會，對台股影響不大，台股近期指數上漲超過500點，有獲利回吐賣壓跡象，不過可留意中小型股，短線台股看區間整理。（編輯：黃國倫）1070525

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP