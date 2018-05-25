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永大經營權爭奪戰 赫見寶佳身影

發稿時間：2018/05/25 13:37

最新更新：2018/05/25 13:37

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）永大機電經營權爭奪戰開打，市場派和公司派分別提出董事候選人名單；其中寶佳機構副董事長林家宏，以和築投資與和發國際投資負責人頭銜出現在徵求人名單。

電梯大廠永大機電6月28日將舉辦股東會，其中將全面改選董事，規劃改選6名董事、以及3名獨立董事。代表市場派的永大前總經理許作名，積極收購委託書，目標在今年永大股東會全面改選董事進入新董事會。

根據徵求委託書資料，公司方面委託元大證券徵求委託書，委任股東包括董事長許作立以及日商日立製作所等。許作立與許作名是堂兄弟關係，也使得這次經營權之爭充滿家族競爭色彩。

公司方面推出的董事候選人日立製作所代表人長島真、現任永大監察人張光明、永鍊公司董事長鄭萬來、建越工業董事長梁世明；以及許作立之子許瑞鈞、永大總經理蔡鋒杰等。

在市場派部分，除了有徵求人許作名徵求委託書外。另一方面，和築投資與和發國際投資負責人林家宏也列位其中。

市場派推出的董事候選人包括現任董事許作名、瑞城豪投資公司營運長黃信昭、鴻憶投資公司負責人鄭斯聰、皇普建設董事長蘇永平、以及張石清。

根據券商資料，目前日立製作所持有永大股權約7.74%，日立大樓系統持股約3.8%，董事長許作立持股約4.14%。市場派瑞城豪投資持股約3.89%，許作名持股約0.53%。（編輯：黃國倫）1070525

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