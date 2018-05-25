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宏碁重生之秘 陳俊聖：從最高階的產品做起

發稿時間：2018/05/25 15:15

最新更新：2018/05/25 15:56

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陳俊聖接任電腦品牌廠宏碁董事長至今近一年，他坦言最大改變是產品策略，現在先從最難的高階產品開始，再做中低階產品，因為「矯枉必須過正」，宏碁才有機會轉型。中央社記者吳家豪攝　107年5月25日陳俊聖接任電腦品牌廠宏碁董事長至今近一年，他坦言最大改變是產品策略，現在先從最難的高階產品開始，再做中低階產品，因為「矯枉必須過正」，宏碁才有機會轉型。中央社記者吳家豪攝　107年5月25日

（中央社記者吳家豪台北25日電）宏碁電腦董事長陳俊聖上任即將屆滿一週年，他說，這一年來最大改變是產品策略，從最難的高階產品開始，再做中低階產品，「矯枉必須過正」宏碁才有機會轉型重生。

「我就是給他來一個最難的，從那裡先開始，那個做得起來，其他你就跟著上去....如果一開始做簡單的，難的你就做不上去，這是正常現象，這就是人性。」陳俊聖說。

陳俊聖說，從傳統角度看，產品愈便宜愈容易賣，因此傳統的宏碁會把產品愈做愈便宜，但他當董事長是「倒著做」，從高階產品開始，再做中低階產品，「矯枉必須過正」否則公司難以轉型或改變。

他強調，一天到晚更努力，還是不夠，「倒過來」才有機會做出不一樣的結果。

2014年，陳俊聖從台積電副總轉任宏碁全球總裁暨執行長，啟動宏碁轉型變身工程，並繳出亮麗成績單；2017年6月，陳俊聖接替將退休的黃少華，出任宏碁董事長，仍兼任執行長。

陳俊聖說，現在的宏碁與幾年前相比是「恍如隔世」，以前要塞貨，現在是盯著看誰的存貨太高，不要塞貨，因為存貨一定會變成負債。

關於宏碁打造多引擎的新事業計畫，陳俊聖表示，2014年他加入時，宏碁只剩下個人電腦（PC）一個主產品，但宏碁需要更多產品，以整合不同的產品生命週期與季節性，現在宏碁靠電競突圍，會盤點資源、重新編排隊伍，再一波一波出擊。

回顧宏碁過去幾年的轉型，陳俊聖分為三個階段，第一階段是轉虧為盈，第二階段是轉型做PC以外的產品，第三階段是把宏碁變成永續經營的公司，推動多引擎的事業，轉型的每個過程都環環相扣。

據他估計，電競產品對宏碁目前營收貢獻度為「兩位數中段」（mid-teens，約14%到16%），對毛利貢獻度為「兩位數後段」（high-teens，約17%到19%），兩項數字都比去年好；宏碁也擴大電競價格帶，並推出白色電競機種，設計思維在於遊戲玩家不見得都是宅男，統計顯示，其中有25%是女性。

展望今年目標，陳俊聖指出，PC事業仍以電競為第一優先，非PC的新事業則希望透過初次公開發行（IPO）的過程，找到早期里程碑，隨後在新事業需要的環境下給予對的資源，加速新事業的成長。（編輯：張良知、陸倩瑤）1070525

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