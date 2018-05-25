國際鋼鐵需大於供 中鋼調漲Q3鋼價

（中央社記者韋樞台北25日電）鋼鐵龍頭大廠中鋼公司今天調漲第3季鋼鐵平均盤價每公噸新台幣426元。中鋼表示，主要是全球經濟復甦，全年鋼鐵需求增加1.8%，但中國和日韓等國減產，帶動鋼價上揚。



中鋼公司今天召開第3季內銷鋼品訂價廠盤會議，中鋼表示，國際貨幣基金(IMF)4月發布全球經濟成長率為3.9%，再度上調已開發國家至2.5%。歐元區維持寬鬆貨幣政策，經濟成長平穩，展望正向。美國製造業採購經理人指數(PMI)持續走高，財政刺激政策仍將帶動經濟強勁增長。



中鋼指出，過去鋼鐵大量出口造成國際鋼價失衡的中國大陸經濟結構持續優化，內需與基建投資達到平衡，經濟走勢穩健；最重要的是，中國大陸深化供給端改革，加強環保稽查，鋼材出口年減逾20%，又遭逢日韓鋼廠產線檢修及設備異常造成生產減少，尤其是日本內需強勁，大幅減量出口，導致亞洲地區鋼材供需吃緊，帶動國際鋼價持續上揚。



供給減少，但需求卻未減少，中鋼公司引用世界鋼鐵協會(World Steel Association)最新預測今年全球經濟強勁擴張將帶動鋼鐵需求成長1.8%，帶動今年國際鋼鐵價格上揚。



中鋼以熱軋為例，美國鋼廠4月熱軋鋼品價格每公噸最高逾970美元；歐洲每公噸約670到700美元；日韓鋼廠熱軋報價約每公噸630到650美元。中國大陸第2季前期鋼價因春節後高爐復產而短暫回檔，但隨著下游產業需求穩定回升，鋼廠庫存逐步下滑，寶鋼、武鋼和鞍鋼3大公司6月盤價平高盤因應，熱軋每公噸調漲約23到35美元。



中鋼強調，台灣首季經濟成長較預期強勁，第2季以來各項基建專案與新增建案陸續釋出，且部分產業如螺絲帽、手工具等旺季接單頗佳，內需市場展望仍好，且近期新台幣較中鋼第2季開盤時貶值近2%，有利下游客戶加工外銷。



考量當前下游業者面臨歐洲防衛性關稅調查、美國232等貿易保護措施衝擊，為維持其競爭力，綜合評估不同鋼品供需結構與產業特性差異後，中鋼公司決定第3季各類鋼品內銷基價，除冷軋、電鍍鋅、電磁鋼捲維持平盤外，適度調整其餘內銷鋼品基價。平均每公噸基價微漲426元，漲幅1.9%。（編輯：李信寬） 1070525