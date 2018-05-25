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關鍵字： 統一發票布吉納法索川金會斷交
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川金會取消 亞股多收低但跌幅有限

發稿時間：2018/05/25 18:47

最新更新：2018/05/25 18:47

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（中央社香港25日綜合外電報導）美國總統川普昨天宣布退出6月12日和北韓領袖金正恩的歷史性高峰會，震驚全球，多數亞洲股市今天應聲收低。但分析師指出，外界仍期待「川金會」可能復活，緩和了股市跌勢。

法新社報導，由於川普曾警告可能不參加「川金會」，且對於美國和中國間為避免爆發貿易戰試圖達成的協議，他也表示不滿意。川普還威脅對進口汽車加徵關稅，種種因素已令交易商近日持續感到不安。

「川金會」停辦的消息出乎許多人意料，包括南北韓官員。這也令人對兩韓距離拉進的前景更加擔憂，許多人原本期盼，分裂的朝鮮半島可能出現和平。

美國華爾街股市收低，今天亞股交易冷清，東京股市小漲作收，香港股市收低0.6%，上海和新加坡股市雙雙收跌0.4%，雪梨股市收低0.1%，首爾股市收跌0.2%，馬尼拉股市也收黑。吉隆坡、台北和雅加達股市則收紅。

不過，川普昨天對金正恩發表的公開信中透露，「川金會」仍可能延後舉行。平壤回應川普的聲明也表示：「我們向美國重申，我方願意任何時間以任何形式面對面坐下來談，以解決問題。」

萬達（OANDA）亞太交易部門主管殷尼斯（Stephen Innes）說：「我們之前見過無數次例子，川普習慣一而再再而三從一些較激烈的言辭立場軟化。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070525

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