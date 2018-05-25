群光電子積極轉型 5大產品世界第一

（中央社記者韓婷婷台北25日電）群光電子從電腦週邊零件及配備廠逐步擴展到智慧家庭、IOT物聯網及車用產業，目前已拿下筆電鍵盤、照相模組、電源產品、桌機鍵盤及網路監控攝影機5大產品世界第一。



擁有5項世界第一的超強隱形冠軍群光電子，今天應邀參加證交所舉行的業績發表會，群光副董事長林茂桂表示，群光集團在零組件深耕多年，其中5大產品線位居世界第一，隨著集團近幾年積極轉型，在非PC領域已見到不錯的成效。



其中汽車電子領域中，群光有很好的切入點，產品線涵蓋車燈、車用攝影鏡頭、馬達、ADAS相關、車內充電器、行車紀錄器等，相信群光在車用電子零組件還有很大的發展空間，也將是未來重要成長動能。



林茂桂指出，今年PC相關領域動能較弱，但在智慧家庭及電競產品成長動能強勁，首季年增率分別成長160%及30%，首季來自智慧家庭營收占比約16%，電競產品約占10%。首季非電腦產品比重已達52%。



受惠2大成長引擎強力熱轉，抵銷首季整體大環境對電子科技產業營運表現各種不友善的影響，帶動群光首季營收年增持續穩健成長，每股稅後純益維持近5年同期相當的獲利水平。



展望後勢，林茂桂表示，智慧家庭與電競2大產品線市場動能依舊強勁，預估營收季增可望達雙位數成長，隨著匯率相對有利，獲利有望脫離首季谷底後逐季增長。隨著物聯網(IOT)、AR/VR等新興科技產品釋出日益多元，下半年新產品的推出可望百花齊放，進一步提升附加價值較高的非PC產品營收占比，並挹注群光今年全年營收與獲利持續穩健成長。（編輯：李信寬）1070525