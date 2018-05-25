/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票布吉納法索川金會斷交
>rss

法將挹注國鐵負債缺口 有望結束罷工

發稿時間：2018/05/25 22:23

最新更新：2018/05/25 22:23

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社巴黎25日綜合外電報導）工會幹部今天說，法國政府同意吸收法國國家鐵路公司（SNCF）多達350億歐元負債，升高了結束歷時將近2個月罷工的可能性。

UNSA工會領袖貝利爾（Luc Berille）說，國家提議，承擔SNCF的460億歐元負債中的350億，最快自2020年起，先挹注250億歐元。

他與總理菲力普（Edouard Philippe）結束會談後說，政府每年將增加2億歐元投入基礎建設，使年度基礎建設投資總金額達38億歐元。

貝利爾說：「這個問題有了進展，現在開始進行對話。」

SNCF所有工會都支持鐵路史上最長連續罷工，自4月初展開，每5天罷工2天。

一向捍衛勞工運動的鐵路工會與中間派總統馬克宏（Emmanuel Macron）爆發的這起衝突，被視為對馬克宏推動改革的決心與能力的關鍵考驗。

吸收SNCF負債一直是工會提出的重大要求，政府這回做出承諾，提高終結僵局的可能性，但可能不會立即發生。

僅次於鷹派法國總工會（CGT）的SNCF內部第2大工會UNSA鐵路分會的狄倫塞傑（Roger Dillenseger）說，工會會諮詢會員是否持續罷工。「我們仍有很大疑慮」，但「協商已見成效」。

法國總工會則說，計畫持續罷工，罷工原定持續到6月底。

國鐵改革法案已送交國會審議，參議院預計6月5日投票表決，目前民意稍微傾向支持政府。（譯者：羅苑韶/核稿：劉學源）1070525

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP