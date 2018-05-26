賞設計買好物 城鄉巡迴列車啟動

2018明日城鄉×OTOP創意城鄉巡迴主題展台北場26日在華山文化創意園區登場，分為特色體驗、創意生活、文化工藝、情境展示等展區，展出產品囊括食品、日用品、文創產品等，吸引不少民眾到場參觀。中央社記者廖禹揚攝 107年5月26日

（中央社記者廖禹揚台北26日電）今年首場明日城鄉巡迴主題展今天在華山文化創意園區登場，不僅集結全台各地特色廠商，也加入行動支付元素，提供廠商與消費者更便捷互動平台。



經濟部中小企業處今年預計舉辦6場2018明日城鄉×OTOP創意城鄉巡迴主題展，首場今天在台北登場，中企處副處長蘇文玲指出，本次活動精選中企處過去曾輔導、獲獎產品，涵蓋食品、日用品、文創產品等，更納入循環經濟概念，例如以天然染色技術製作的藍染小物，還有利用廢棄雞毛製作的桌用清潔用品等對環境友善的產品。



蘇文玲表示，中企處過去輔導地方產業是從產品改良、開發開始，帶動地方產業發展，希望使城鄉差距縮小，而行政院宣示明年為地方創生元年，中企處也會協助理念相近廠商聯手，致力地方發展。





2018明日城鄉×OTOP創意城鄉巡迴主題展台北場26日在華山文化創意園區登場，現場擺出行動購物產品牆、智能售貨機，民眾可輕鬆透過行動支付方式購買未參展廠商產品。中央社記者廖禹揚攝 107年5月26日

蘇文玲說，地方特色產品中，不乏具有外銷潛力產品，中企處已推動OTOP（One Town One Product）國際化計畫多年，與國外通路商合作，早期推動主題式產業，例如茶產業、竹產業、玻璃、陶瓷產業等，近年則不限定產業，更廣泛助台灣優秀業者前進國際，並積極促成國外通路商與台灣地方業者面對面，例如過去食安風暴時，許多進口台灣食品的東南亞通路商心生疑慮，就是靠中企處力邀來台參訪，重建對台灣產品信心。



此外，因應數位經濟時代來臨，本次展覽設有行動購物產品牆、智能售貨機，提供行動支付、行動影片宣傳，使無法到場參展廠商也能與民眾互動，民眾可透過行動支付方式購買，產品就會宅配到府。



台北展期自今天到30日止，現場提供多項促銷優惠，包括單筆購物滿千折百、全場滿額抽好康、限時限量的一元競標、買一送一等優惠，並與網路活動平台ACCUPASS合作，推出「創意城鄉體驗月」，也有多種優惠，鼓勵民眾一起「賞設計、買好物」。（編輯：鄭雪文）1070526