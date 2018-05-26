/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票布吉納法索川金會斷交
>rss

賞設計買好物 城鄉巡迴列車啟動

發稿時間：2018/05/26 16:36

最新更新：2018/05/26 16:51

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
2018明日城鄉×OTOP創意城鄉巡迴主題展台北場26日在華山文化創意園區登場，分為特色體驗、創意生活、文化工藝、情境展示等展區，展出產品囊括食品、日用品、文創產品等，吸引不少民眾到場參觀。中央社記者廖禹揚攝　107年5月26日2018明日城鄉×OTOP創意城鄉巡迴主題展台北場26日在華山文化創意園區登場，分為特色體驗、創意生活、文化工藝、情境展示等展區，展出產品囊括食品、日用品、文創產品等，吸引不少民眾到場參觀。中央社記者廖禹揚攝　107年5月26日

（中央社記者廖禹揚台北26日電）今年首場明日城鄉巡迴主題展今天在華山文化創意園區登場，不僅集結全台各地特色廠商，也加入行動支付元素，提供廠商與消費者更便捷互動平台。

經濟部中小企業處今年預計舉辦6場2018明日城鄉×OTOP創意城鄉巡迴主題展，首場今天在台北登場，中企處副處長蘇文玲指出，本次活動精選中企處過去曾輔導、獲獎產品，涵蓋食品、日用品、文創產品等，更納入循環經濟概念，例如以天然染色技術製作的藍染小物，還有利用廢棄雞毛製作的桌用清潔用品等對環境友善的產品。

蘇文玲表示，中企處過去輔導地方產業是從產品改良、開發開始，帶動地方產業發展，希望使城鄉差距縮小，而行政院宣示明年為地方創生元年，中企處也會協助理念相近廠商聯手，致力地方發展。

zoom in 2018明日城鄉×OTOP創意城鄉巡迴主題展台北場26日在華山文化創意園區登場，現場擺出行動購物產品牆、智能售貨機，民眾可輕鬆透過行動支付方式購買未參展廠商產品。中央社記者廖禹揚攝　107年5月26日2018明日城鄉×OTOP創意城鄉巡迴主題展台北場26日在華山文化創意園區登場，現場擺出行動購物產品牆、智能售貨機，民眾可輕鬆透過行動支付方式購買未參展廠商產品。中央社記者廖禹揚攝　107年5月26日

蘇文玲說，地方特色產品中，不乏具有外銷潛力產品，中企處已推動OTOP（One Town One Product）國際化計畫多年，與國外通路商合作，早期推動主題式產業，例如茶產業、竹產業、玻璃、陶瓷產業等，近年則不限定產業，更廣泛助台灣優秀業者前進國際，並積極促成國外通路商與台灣地方業者面對面，例如過去食安風暴時，許多進口台灣食品的東南亞通路商心生疑慮，就是靠中企處力邀來台參訪，重建對台灣產品信心。

此外，因應數位經濟時代來臨，本次展覽設有行動購物產品牆、智能售貨機，提供行動支付、行動影片宣傳，使無法到場參展廠商也能與民眾互動，民眾可透過行動支付方式購買，產品就會宅配到府。

台北展期自今天到30日止，現場提供多項促銷優惠，包括單筆購物滿千折百、全場滿額抽好康、限時限量的一元競標、買一送一等優惠，並與網路活動平台ACCUPASS合作，推出「創意城鄉體驗月」，也有多種優惠，鼓勵民眾一起「賞設計、買好物」。（編輯：鄭雪文）1070526

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP