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證交所與櫃買積極招商引資 力抗A股磁吸效應

發稿時間：2018/05/27 13:46

最新更新：2018/05/27 14:18

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（中央社記者田裕斌、韓婷婷台北27日電）大陸A股入摩，牽動外資板塊挪移，鴻海集團旗下工業富聯（FII）A股上市案光速過關，也讓許多台商心動；面對A股磁吸效應來襲，台灣證券交易所與櫃買中心都表示，台股具有合理本益比與高殖利率等優勢，而且資訊更透明，不怕貨比貨。

●引進日韓新外資 注入活水

不過，A股入摩與FII掛牌兩件事對投資人而言，確有「吸睛」與 「吸金」效果，證交所與櫃買中心近期已採取一系列因應措施，來穩住台股軍心。台灣證券交易所表示，未來將爭取外資主動式基金加碼及協助上市公司擠進MSCI明晟成分股兩大策略因應。

其中，日本、韓國、馬來西亞的外資已被證交所列為優先開發的「處女地」；證交所副總經理陳麗卿說，現在投資台股的外資多數都來自歐洲、美國、新加坡，日本雖是全球第三大經濟體，但投資台灣才剛起步，截至3月底，日資投資規模約新台幣3318億元，占整體外資僅2.73%。

●資訊充分揭露 讓外資看見績優股

陳麗卿說，要讓外資看見台灣個股的投資價值，最重要的是「資訊揭露」，好公司的資訊愈多愈完整，愈能獲得外資青睞；例如鴻海買下日本夏普(Sharp)後，在日本知名度大漲，連帶吸引不少日資投資。

●放寬併購規定 養大上市公司市值

此外，由於MSCI納入成分股完全以「市值」為依歸，努力讓市值長大，也能讓公司能見度增加；證交所也放寬購併相關規範，協助有企圖心的公司可以把自己推上MSCI的舞台。

●櫃買中心董總親自出馬招商

櫃買中心重點工作包括：積極招商、舉辦海內外法說會、以及多元上市櫃方案上路；櫃買中心董事長陳永誠細數近期招商（招募企業股票上櫃掛牌）行程，1月在馬來西亞舉辦說明會，最近去了大陸，6月赴美，6月底、7月初再去泰國招商。

在海外法人說明會（引資）部份，繼香港之後，會有新加坡、馬來西亞場次，年底可能規劃日本。另外，櫃買中心於6月赴波士頓參與BIO2018北美生技展，同時在當地招商；台灣的部份，櫃買今年也將針對中南部企業做一對一的說明服務。

●台商華商股票上櫃 中文嘛也通

陳永誠說，櫃買市場週轉率全球第一，比起東南亞幾個國家都有優勢，而且相對友善，台商、華商中文都很方便，同時兼具成本優勢。

陳永誠指出，台灣上櫃政策透明，送件到審議的時程從原本2至3個月縮短到6周，這是很少見的，對發行人而言，不確定性降到最低，上櫃條件相對友善。

福邦證券董事長林火燈說，全球資本市場競爭愈來愈激烈，招商引資都是必要的工作，不過，台灣的對手不只是對岸，我們更要思考的，是台灣在國際資本市場的定位，未來是否繼續推動台股，從新興市場進階至已開發市場，提升外資的參與程度。（編輯：陸倩瑤）1070527

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