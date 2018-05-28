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智慧醫療潛力大 貿協辦展吸引60國買主

發稿時間：2018/05/28 12:25

最新更新：2018/05/28 12:25

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（中央社記者朱則瑋台北28日電）外貿協會6月21日到24日將舉辦國際醫療展與銀髮展，主打結合物聯網技術的智慧醫療產業，預計將有60國約1200個買主參與。

根據市調機構Frost&Sullivan統計，醫療聯網在物聯網應用領域占比達30.3%，僅次於工業物聯網，2021年預估市場規模可達720億美元，中華民國對外貿易發展協會6月21日到24日在世貿一館舉辦台灣國際醫療展覽會及台灣國際銀髮族暨健康照護產業展，共計有408家廠商參與，使用868個攤位，是全台規模最大且最國際化的醫療廠商出口平台。

貿協秘書長葉明水指出，生醫醫療器材有很多創新產品正在開發中，尤其是跟物聯網結合的智慧醫療器材，潛力十足，國際競爭力強，值得協助這個產業茁壯發展，今年醫療展跟銀髮展特別擴大展覽規模，買主部分，包括日本經銷商、新加坡最大醫療連鎖超市等各國買主都會來台洽談合作或採購。

這次展覽擁有智慧醫療、新創企業、高階醫材、醫療服務、照護科技輔具及急診室情境館等6大特色，葉明水說，新竹生醫、高雄醫大、中興大學三家育成中心率領10組團隊參展，並由台灣特色醫療聯盟、海峽兩岸特色醫療聯盟等共32家不同專科及醫療院所參與。

急診室情境館部分，則模擬診療室、手術室及留觀室空間，集結24家台灣廠商共75項產品，特別針對新南向國家需要急診間公共醫療基礎建設，讓參展者可以一次購足台灣製急診醫療器材產品。

今年醫療展及銀髮展除了各大展區及特色內容，還會邀請各國專家學者來台舉辦講座、研討會，也會針對國際買主進行一對一聯合採購洽談會。（編輯：郭萍英）1070528

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