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味全鮮奶可望打進中國星巴克

發稿時間：2018/05/28 17:27

最新更新：2018/05/28 17:43

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味全公司28日舉行優酪乳新產品發表會，董事長陳永清親自出席為自家新產品站台宣傳。中央社記者張皓安攝　107年5月28日味全公司28日舉行優酪乳新產品發表會，董事長陳永清親自出席為自家新產品站台宣傳。中央社記者張皓安攝　107年5月28日

（中央社記者韓婷婷台北28日電）就在統一退出上海星巴克後，近來傳出味全即將搶進中國星巴克供應鏈，獲得鮮奶訂單，對此，味全董事長陳永清今天表示，目前還未簽約，但雙方合作案正「緊鑼密鼓中」。

味全今天與舉辦與歐洲百年益生菌權威杜邦Danisco攜手合作打造的「暢優345」優酪乳新品發表會，由董事長陳永清親自上陣主持新品發表會。

統一集團在去年退出上海星克，讓味全在中國星巴克有了切入的機會點，積極爭取星巴克的鮮乳市場，近來傳出好事近了。

陳永清會後針對記者問到與中國星巴克的合作案時表示，星巴克為味全目前可能的合作對象之一，類似的業務及策略合作基於業務保密規範，無法多做評論，未來待有確認合作方向時，會再行說明，目前雙方正「緊鑼密鼓中」。

陳永清透露，目前正針對酪農端的品質與產量進行檢視，雖然仍未簽約，但雙方已有默契。

除了大陸冷藏事業可望有大進展外，陳永清表示，今年第2季開始進入產業旺季，業績將持續增溫，今年台灣本業有機會獲利，至於主要獲利來源中國市場，也會持續成長。

至於土地開發案，針對味全三重土地出售案，陳永清表示，由於金額超過上百億元，無論是鑑價，或是與潛在交易對象洽談，都需要較長時間，預估進度沒那麼快。（編輯：楊凱翔）1070528

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