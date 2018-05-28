/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票姚文智陳偉殷川金會
>rss

北市商總訪印度找商機 盼創雙贏

發稿時間：2018/05/28 20:48

最新更新：2018/05/28 20:48

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者康世人新德里28日專電）台北市商業總會今天訪問印度新德里，理事長王應傑表示，印度商機無限，組團是帶會員尋找新南向機會，創造台商與印度雙贏。

王應傑和北市商總理監事幹部及旗下多個公會理事長共17人，今天拜會駐印度代表處。駐印度代表田中光向訪團介紹印度投資環境，及台印關係發展、合作與未來展望。

田中光鼓勵北市商總會員盡早來印度投資，只要肯花時間、下功夫分析市場，印度絕對是讓台商賺錢的投資地點。

田中光介紹印度總理莫迪（Narendra Modi）上台後多項經貿政策，鼓勵外資，莫迪的「東進」（Act East）政策與台灣的新南向政策相輔相成。

田中光除鼓勵台商應把握時機到印度投資，也建議台商最好以國家隊的方式一起把市場占下，再來分配。

田中光提到台商中最瞭解印度的東元集團會長黃茂雄，他旗下的世正開發公司已取得班加羅爾（Bangalore）土地，準備開發工業園區，可望成為台灣資通訊產業首個在印度的產業聚落。最懂印度的黃茂雄已做投資決策，代表現在是投資印度的好時機。

王應傑表示，北市商總旗下有130多個公會，會員們分散在世界會賺錢的地方經營事業，這次除配合政府新南向政策外，也帶會員到新南向國家印度尋找商機。

他指出，以中國大陸為例，40年前去大陸投資的台商都賺了錢，印度現在就像當年的大陸，台商可把40年前幫助大陸改革開放與經濟起飛的經驗移植到印度，雙方可互利雙贏。（編輯：廖漢原）1070528

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP