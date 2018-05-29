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永豐金完成吹哨者機制 葉黃杞已口頭請辭

發稿時間：2018/05/29 17:50

最新更新：2018/05/29 17:50

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（中央社記者田裕斌台北29日電）永豐金控今天召開法人說明會，總經理朱士廷證實，1年內2度遭到停職處分的永豐金證券總經理葉黃杞已口頭請辭，董事會將會考慮。他也說，「誠信經營委員會」已建置舉報機制。

朱士廷指出，永豐金成立「誠信經營委員會」具有3大特點，第一是8名成員由金控及銀行、證券子公司的全體獨董組成，獨立性高是業界首見；其次是層級高，委員會隸屬於董事會，等同於審計、薪酬等功能性委員會；第三是誠信經營委員會在行使職權時，得經決議委任律師、會計師或其他專業人員做必要的查核或提供諮詢。

朱士廷表示，董事會並通過「檢舉案件處理辦法」，將由公司稽核單位統一受理檢舉案件，對於檢舉人的身分及檢舉內容確實保密，並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置，若檢舉人認為因檢舉情事而遭受不利處分時，可向誠信經營委員會提出申訴。

永豐金今年第1季稅後純益新台幣26.49億元、年增12.1%，其中主要來自證券及銀行的手續費成長，證券的淨手續費收入達12.45億元，較去年第4季成長12.5%，較去年同期更成長39%。

針對寶佳集團持續敲進永豐金股票，朱士廷透露，寶佳從上次法說會就有出席，了解永豐金目前的經營狀況，但經營高層並沒有跟寶佳見面，由於永豐金改選董事是2年後的事，今年並未因應寶佳增持永豐金股票有任何動作。（編輯：鄭雪文）1070529

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