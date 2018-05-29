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前瞻數位建設 國發會砸8500萬護政府資安

發稿時間：2018/05/29 17:52

最新更新：2018/05/29 17:52

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（中央社記者潘姿羽台北29日電）立法院財政委員會30日邀請政府部會報告前瞻基礎建設計畫執行情形，國發會今天已遞交專案報告，直指執掌的數位建設2項計畫均如期進行，且今年編列8500萬元維護政府資訊安全。

立法院財委會30日邀請行政院主計總處、國家發展委員會、交通部、內政部、經濟部、衛生福利部及教育部等部會對「前瞻基礎建設計畫第一期預算執行情形」進行專題報告。

據國發會今天送進立法院的專題報告，國發會在前瞻基礎建設計畫的數位建設部分，負責「國家發展委員會資料中心設置整體計畫」及「政府骨幹網路資安防護擴充計畫」，2項計畫今年分別編列1600萬元與8500萬元。

國發會報告說明，資料中心設置整體計畫是透過機房整併及主機虛擬化，提升整體資源利用率，目前進度如期進行；而政府骨幹網路資安防護擴充計畫則是為了落實「資安即國家」、「打造安全可信賴的數位國家」的政策方向，今年編列8500萬元，並已在5月1日完成建置政府網際服務網（GSN）資安監控中心及巨量資料分析平台。

國發會報告說明，網路攻擊手法日新月異，為確保政府骨幹網路資訊安全，國發會將在現有骨幹網路的傳統資安防禦機制下，強化各種新型態攻擊的防護措施，並建立網路安全巨量資料分析，提升政府資訊安全的規格。

國發會報告指出，資安防護擴充計畫正依規劃進度執行中，預期計畫逐步推動之後，未來可即時蒐集可能危害GSN網路安全的事件，進行整合分析、立即處置，提升政府骨幹網路安全。（編輯：趙蔚蘭）1070529

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