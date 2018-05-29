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遠東新砸6億美元赴美設廠 投審會准了

發稿時間：2018/05/29 19:53

最新更新：2018/05/29 19:53

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（中央社記者廖禹揚台北29日電）看好美國聚酯棉市場，遠東新申請匯出6億美元投資設廠，投審會今天通過；被動元件大廠國巨收購君耀-KY，及日月光取得日月新全數股權案，涉及間接對陸投資部分也通過審查。

經濟部投資審議委員會今天召開會議，核准12件重大投資案件，對外投資部分共核准3件，約7.3億美元，其中以遠東新世紀股份有限公司匯出6億美元，投資旗下百慕達商遠東投資（控股）公司為最大案。

投審會發言人楊淑玲說明，此案最終是投資遠東新在美國的化工廠，顯示遠東新看好當地聚酯棉市場，在當地設廠不僅靠近墨西哥灣石化供應鏈，也能避免反傾銷稅等貿易障礙，並享有美國稅改後提供的租稅優惠。

而在上市（櫃）公司對中國大陸投資部分，今天通過國巨收購君耀-KY及日月光取得與恩智浦合資的日月新半導體全數股權等案。

國巨在4月底宣布公開收購君耀-KY股份，君耀-KY雖為英屬維京群島商，但旗下有廣東百圳君耀電子有限公司及惠州聯順電子有限公司等2家中國大陸子公司，此收購案涉及對陸投資部分，必須經過投審會對事業經營、國內相對投資情況、財務狀況、技術移轉及設備輸出狀況、資金取得與運用狀況等部分審查。

投審會發言人楊淑玲說明，目前是以最大投資金額新台幣33.65億元來表述審查結果，實際投資金額須待公開收購期間結束後才能確定。

僑外投資部分則核准3件，投資金額近1.5億美元，其中包括日本五大商社之一的日本住友商事株式會社入股美廉社案。

三商先前公告釋出以超市美廉社為主要經營事業的三商家購部分股份給日本住友商事，經濟部投資審議委員會今天核准日本住友商事匯入相當於新台幣12億4300萬元等值外幣，投資三商家購股份有限公司，實行後持股比例為22.05%。（編輯：鄭雪文）1070529

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