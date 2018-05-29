泰國食品展 台灣111廠商組團參展

2018年泰國國際食品展（THAIFEX）29日起在曼谷近郊的IMPACT會展中心展出5天，台灣有111家廠商參展。中央社記者劉得倉曼谷攝 107年5月29日

（中央社記者劉得倉曼谷29日專電）2018年泰國國際食品展（THAIFEX）今天起在曼谷近郊IMPACT會展中心舉行，共有111家台灣廠商以123個攤位參加，展示優質的食品及加工機械設備，還有珍珠奶茶館連結台灣形象。



展覽從今天起至6月2日在暖武里省的IMPACT會展中心舉行，歡迎廠商和民眾參觀。



泰國國際食品展是東南亞地區最大的食品展，每年都吸引數萬名國際買主前來，今年由中華民國對外貿易發展協會、雲林縣政府、食品研究所、糖餅公會、冷凍水產公會、台灣優良食品發展協會（TQF）、蜜餞公會、製藥暨食品機械公會及自行參展共111家廠商使用123個攤位。



台灣糖果餅乾麵食工業同業公會總幹事陳朝陽向中央社記者表示，台灣經歷食品安全事件後，廠商們堅持以高標準嚴格把關生產製造，他對台灣優質食品更具信心，泰國國際食品展是有相當規模的展覽，可以接觸到全球的買主。





泰國國際食品展29日起展出5天，由外貿協會推出的珍奶形象館，強化各國買家對台灣食品的印象。中央社記者劉得倉曼谷攝 107年5月29日

陳朝陽說，台灣優質食品在海外行銷遭遇的最大問題是關稅偏高，由於台灣沒加入區域經濟組織，關稅較高，削弱台灣產品的競爭力，想代理的外國廠商都會有所考量，希望政府能協助解決。



代理台灣多家食品的泰國業者王壯標表示，他在偶然的機會下接觸台灣食品，他的家人非常喜歡，品質也值得信賴，決定代理引進泰國，讓更多民眾享用優質的台灣食品。他認為台灣食品品質和日本相差無幾，泰國民眾喜歡日本產品，也會喜歡台灣產品，這次專程前來食品展的台灣館尋找適合進入泰國市場的產品。



由外貿協會規劃，並由台灣承恩、開富、茂霖等三家珍珠奶茶廠商推出的珍珠奶茶形象館，以珍珠奶茶的意象與台灣做鏈結，強化買家對台灣食品的印象。展覽期間，每天都有BUBBLE UP YOUR LIFE轉盤活動和專業試飲，並提供手搖體驗，溢散珍珠奶茶的魅力。



台灣廠商參展的攤位面積，在外商中排名第四，排名前三的是中國大陸、南韓、馬來西亞。（編輯：郭中翰）1070529