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強化公司治理評鑑 今年將實地拜訪

發稿時間：2018/05/29 20:44

最新更新：2018/05/29 20:44

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（中央社記者韓婷婷台北29日電）第四屆公司治理評鑑今天頒獎，排名前5%的77家上市櫃公司受獎。金融監督管理委員會主委顧立雄表示，今年起評鑑將加入給分差異化因素，發送問卷或實地拜訪等方式都有可能。

顧立雄指出，為進一步提升評鑑品質，金管會今年4月正式啟動「新版公司治理藍圖(2018~2020)」，其中強化公司治理評鑑效度列為首要措施，重大改革事項包括加入給分差異化因素，並透過發送問卷或實地拜訪等方式，對上市櫃公司進行評鑑。

此外，考量上市櫃公司所處產業所適用的公司治理或內部控制相關法令要求程度有所差異，因此，未來也會研議按產業別，或其他較適當的分類方式，公布評鑑結果。

台灣證券交易所董事長許璋瑤表示，公司治理評鑑自實施以來，受到上市櫃公司的支持與重視，積極投入資源提升公司治理及落實企業社會責任，從包括股東權益保障、董事會職能以及資訊揭露面向的各項統計數據顯示，國內公司治理實務的品質已有顯著提升。

櫃買中心則指出，配合新版公司治理藍圖的規劃，第五屆(107年度)評鑑指標增加質化指標的比重，包括新增的「AA題型-加重給分題型」，例如，董監事選舉採候選人提名制、每3年執行一次董事會外部績效評估、會計年度結束後2個月內公布年度財務報告、提供英文財務報告等，皆可獲得額外加分。

此外，新增「A+題型-分級給分題型」，依不同執行程度給予額外加分，例如揭露過去2年度二氧化碳或其他溫室氣體年排放量可取得基本分，若所揭露內容取得第三方驗證則可獲得額外加分。也新增將經營績效或成果，適當反映在員工薪酬指標，及其他設置超逾法令基本要求的各項治理指標，促使企業重視員工福利，加強自願採行者鼓勵效果。（編輯：林沂鋒）1070529

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