台灣睫毛技術獨步全球 印度美容展吸引人潮

台灣翔盛國際美業與中華鵑繡植睫協會28日、29日在第9屆印度美容展攜手展出台灣獨步全球的嫁接睫毛與燙眉毛技術與產品，吸引專業美容師體驗，也吸引許多參觀者洽詢。中央社記者康世人新德里攝 107年5月29日

（中央社記者康世人新德里29日專電）印度隨著經濟成長，美妝市場龐大，台灣翔盛國際美業和中華鵑繡植睫協會昨天、今天帶著獨步全球的植睫毛技術與產品參加印度美容展，在180多個參展廠商中吸引相當的關注。



印度第9屆美容展（9th Beauty & Spa Expo）28日、29日在新德里展覽中心展出，共有來自台、日、韓、德、法、義、俄等國180多家廠商參展，台灣唯一參展廠商翔盛國際美業（Biomooi），偕同中華鵑繡植睫協會（PEA）為展覽帶來的嫁接睫毛與燙睫毛技術與產品，成為展場焦點。



在展場示範燙、接睫毛技術，且常在各國展演與教學的PEA國際講師吳琯珺說，嫁接睫毛和燙睫毛技術原本以南韓最發達，但台灣因專注技術精進，嫁接睫毛的精緻度、完美度和速度都已超越日、韓和歐美。



她說，PEA國際講師的標準是必須在60分鐘內完成嫁接睫毛200根，還要符合精緻與完美的要求，至於翔盛國際山茶花系列睫毛由於易於嫁接，更要求必須在10分鐘完成200根睫毛嫁接，至於600根睫毛嫁接則要在30分鐘內完成，標準都高出其他國家很多。



翔盛國際美業國際部業務代表林吟怡則說，翔盛去年在香港參展時，發現印度客戶明顯增加，因而決定首度嘗試到印度參展，希望能尋找代理商打開市場。



林吟怡說，全球美妝市場蓬勃發展，產值逐年攀升，又以亞太成長最快，產值上看700億美元，而亞太地區又以印度市場成長最快，產值可達26.8億美元，年成長率高達15%到20%，加上包括歐美品牌，很少美妝業進軍印度市場，是一塊處女地，翔盛將積極耕耘。



她表示，翔盛12年前從代工轉型做品牌，因為在假睫毛毛料等技術開發領先全球，2014年開發出山茶花（camellia）系列嫁接睫毛後，嫁接密度、自然與完美度及維持時間都超過競爭者太多，2017年一年間受邀到全球50個城市展開巡迴課程，成為世界領導品牌。



此外，林吟怡說，公司注重的是提供完整課程協助培訓在地美睫技師，相信進軍印度市場後，只要3天基礎培訓及1到2個月的強化培訓，將幫助更多印度年輕人創業。



由於技術與產品傑出，翔盛的攤位吸引許多印度參觀者體驗和參觀，許多專業美容師也都親自體驗，並接洽盼引進相關產品與技術。



在現場體驗燙睫毛的印度美容師喬蒂梅塔（Jyoti Mehta）向中央社記者表示，體驗後覺得台灣的睫毛技術與產品比別國的更自然，在印度發展空間大，她打算引進幫她的客人服務。（編輯：郭中翰）1070529