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王品因應成本挑戰 陳正輝：首度投資中央廚房

發稿時間：2018/05/30 10:03

最新更新：2018/05/30 10:03

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（中央社記者江明晏台北30日電）王品董事長陳正輝今天表示，因應市場、人才、經營成本的挑戰，將在台首度投資中央廚房，已在5月動土，預計7月投入營運，希望降低人力成本、提升生產效能。

王品今天召開股東會，董事長陳正輝今天表示，今年是王品25週年，走過1/4個世紀，王品願景一樣是成為全球最優質的連鎖餐飲集團。

歷經一連串營運調整，王品蛻變「精壯」體質，從2015年谷底翻揚，去年稅後淨利新台幣4.63億元，年增43.1%，每股稅後盈餘(EPS)6.01元，寫下3年來新高。但市場擔憂王品後續獲利表現，今天股價早盤再度跌破百元關卡，最低至99.5元，再創歷史新低，但隨後在百元之上震盪。

面對台灣經濟成長趨緩，消費市場信心危機，陳正輝說，王品在市場、人才、經營成本上都面臨挑戰，餐飲市場去年只有5.8%的成長率，低於平均值。王品已經發展到400多家店的規模，希望能夠更快反映市場，並在現有基礎上，穩中求發展。

王品去年積極調整營運模式，持續推出「酷必」、「麻佬大」、「乍牛」、「沐越」等新品牌，並於今年新增「青花驕」麻辣鍋，同時在大陸推出「三哇造面」、日本料理品牌「舞漁」分攻市場，看好單身經濟，再推「12MINI」火鍋品牌，加速多品牌發展戰略。

陳正輝分享，去年在台灣快速拓展品牌，其中乍牛、沐越、青花驕發展相當好，但酷必則要思考解決目前營運狀況，而中國大陸的「舞漁」客單價定位精準，有很好的發展空間。

王品第2季針對25週年、5月母親節檔期，6月謝師宴推出一連串優惠，陳正輝說，造成很大迴響，有效刺激客戶回流。

展望後續，陳正輝說，台灣部分，王品將以多品牌投資策略與品牌力投資，將台灣18個品牌分為兩大事業群，分別為精緻餐飲與快速休閒餐飲，有助於後期資源更有效整合，人才流通與戰力能更強勁。

因應缺工問題，他指出，王品除了積極向中高齡就業人才招手外，也力求供應鏈整合，成立25年來，首度投資中央廚房，已在5月動土，預計7月投入營運，改變過去前店後廚房的模式，希望降低人力成本、集中控管、穩定品質、提升生產效能，未來品牌發展將有更多的選擇。

大陸方面，陳正輝指出，大陸物聯網趨勢滲透餐飲業，與台灣的商業模式發展不同，餐飲市場有10%至12%的年成長，但業者投資力道也要倍增，導致餐飲品牌「快起快落」，因此，王品要「鞏固既有品牌」、「投入新品牌」，其中，看好在大陸的日本料理市場成長率最快，旗下新品牌舞漁發展有潛力。（編輯：林孟汝）1070530

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