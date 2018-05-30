日外勞政策大轉變 2025年引進逾50萬人

（中央社記者楊明珠東京30日專電）日本媒體報導，日本政府研擬新的引進外勞政策草案昨天曝光。到2025年左右之前缺工嚴重的建設業、農業等5大領域，將引進逾50萬名外勞。



「日本經濟新聞」報導，日本政府6月將彙整出營運基本方針，內容明載將設立最長為5年的新居留工作資格。今後將根據草案，擬定詳細條件等。



日本至今引進外勞的政策，因考慮到治安等問題，所以僅限具有高度專業知識的外國人，實質上單純勞力工作的領域只引進約70個職種的技能實習生，與其他就業資格嚴格區分。



技能實習生制度規定最長可研修5年，實習結束後須返國，這讓缺工嚴重的企業感到不滿。日本政府為了因應人手不足的問題，考慮在明年4月以後，讓修完技能實習的人士最長可獲5年的就業資格。



日本政府考慮到即使如此也難解決缺工嚴重的問題，因此計畫擴大開放引進外勞，雖然這有別於移民政策，但將是日本引進外勞政策的大轉變。



日本政府考慮在2019年4月以建設、農業、住宿、照護、造船這5種業界為對象，新設「特定技能評估考試」（暫名），考試合格的話，可取得就業資格。各職種的業界團體將按國家要求的標準，實施日語及技能的考試。



日語能力的標準原則上訂為日語能力檢定「N4」。從N1至N5當中的第4級，幾乎可聽懂講得速度慢的日語程度。主辦日語能力檢定考試的日本國際教育支援協會表示，大約學習日語300個小時的程度，就可達N4。



因建設業、農業的領域不要求外勞需達到N4，所以也會引進日語不佳的外勞。



日本政府目標在2025年這5個領域能引進約50萬名外勞。建設業領域到2025年缺工數約78萬至93萬人，目標引進30萬人。



農業領域面臨高齡化，到2023年缺人約4萬6000人至10萬3000人。設接納外國人的新資格後，預估可引進2萬6000人至8萬3000人。



在照護的領域，2025年度末期需確保55萬人，所以日本政府正研擬提高酬勞等措施。因日本這方面缺工，每年將從海外引進約一萬名外勞。（編輯：陳惠珍）1070530