礦業法修法攻防近一年 立院初審完成

（中央社記者廖禹揚台北30日電）立法院經濟委員會今天初審通過礦業法修正草案，未來5萬噸以上礦場若未做過環評，需在3年內補辦環評，但礦權展限申請駁回條件、原民諮商同意權等多數關鍵條文皆保留，將送朝野協商再行處理。



政府在民國19年5月26日制定公布礦業法後，至今歷經16次修正，最近一次為105年11月30日，去年初因應環保意識抬頭，決定再啟修法，受到各界關注的亞洲水泥新城山礦區展限案卻在修法前火速獲得經濟部核可，引發環保團體及立法委員批評「偷跑」。



曾拍攝紀錄片「看見台灣」的導演齊柏林，相當關注亞泥案，他在去年5月經過太魯閣時，感嘆亞泥礦場比5年前挖得更深，之後在6月10日，搭乘直升機進行「看見台灣2」勘景作業中不幸墜機罹難，引發民眾關注，也使得3月23日發起的撤銷亞泥非法展延連署人數因這起不幸事件催化而暴增，並推動政府加快修法腳步。



以下為礦業法本次修法大事紀：



─106年3月20日，立法院經濟委員會決議，在礦業法修法完成前，所有礦權展延案都需暫停半年，召委高志鵬也承諾會在當會期完成修法。



─106年3月22日，立法院審查經濟部作業基金預算案時，時任經濟部長李世光原因其他行程向立院請假，但高志鵬執意停開會議，經濟部其實早在3月14日就已核准亞泥礦權展限案的真相隨之曝光。



─106年3月23日，李世光表示，所有亞泥申請採礦權審查過程皆依法核准，14個會勘單位也未表示反對，但表示礦業法的確有改善空間，會立即啟動修法討論。



─106年4月13日，立法院經委會召開礦業法修正草案公聽會，高志鵬表示，當時已有11個相關修法版本，請經濟部盡快提出經濟部版修正草案。



─106年6月10日，紀錄片導演齊柏林為籌拍「看見台灣2」，勘景時不幸罹難，他生前關注的亞泥案引起熱議，礦業法修法也因此受到關注。



─106年6月12日，礦務局局長朱明昭以健康因素為由，申請提前退休獲准。



─106年6月13日，時任行政院院長林全承諾在一周內了解亞泥展延案核准程序並對外說明，並表示在礦業法修法未通過前，全面擱置各項礦權展延申請案。



─106年6月14日，林全指示，礦業法修法將新增規定，包括亞泥在內，先前未做過環境影響評估的礦場開發案，需補辦程序，並於礦業法修法通過後立即啟動程序。



─106年6月20日，立法院召開礦業法爭議及修法研討會，民進黨立委邱志偉表示，預計將有3次臨時會，每次約2周，若無法在臨時會完成修法，盼立法院經委會在下個會期列為最優先法案。



─106年6月28日，原工程會技術處長徐景文接任礦務局局長。



─106年7月3日，經濟部提出礦業法部分修正草案，修正內容共33條，報請行政院核定前需經60天預告期。



─106年7月13日，立法院決議從13日下午到21日召開臨時會，審議中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案及礦業法部分條文修正草案。



─106年7月18日，立法院經委會就礦業法部分條文修正草案進行審議。



─106年8月，礦業法修正草案公聽會。



─107年5月30日，立法院經濟委員會初審通過礦業法修正草案，未來5萬噸以上礦場若未做過環評，需在3年內補辦環評。



但新設礦權、礦業用地核定、礦權展限的駁回條件、以及原民諮商同意權的程序等多數關鍵條文內容，保留送朝野協商。（編輯：林淑媛）1070530