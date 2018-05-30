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礦業法修法 恐有逾百礦場要補辦環評

發稿時間：2018/05/30 20:46

最新更新：2018/05/30 20:46

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（中央社記者廖禹揚台北30日電）立法院經委會今天初審通過礦業法修正草案，其中在補辦環評部分表決通過以立委版本送院會協商，面積在1到2公頃礦業用地也須補辦環評，經濟部預估，恐有超過100座礦場須補辦。

歷經近一年拉鋸，立法院經濟委員會今天初審通過礦業法修正草案，其中包括新設礦權、礦業用地核定、礦權展限的駁回條件、以及原民諮商同意權的程序等多數關鍵條文內容，皆保留複數案送院會協商，但針對補辦環評的第58-1條，則是經過表決，以委員版本的乙案通過送院會協商。

行政院版第58-1條規定，在環評法公布前已經核定礦業用地，且面積大於2公頃，近5年內平均生產量在5萬公噸以上者，應在礦業法修正條文施行後3年內，依環評法第5條補辦環評，5萬公噸以下者，則應在5年內依環評法第28條補辦環評。

而在今天通過的委員版本條文中，則要求5萬公噸以下者，也應依環評法第5條補辦環評，強度較僅要求提出調查因應說明書的第28條來得高。

此外，委員版也將面積大於2公頃的標準刪除，只要符合開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準者，都須補辦環評，經濟部礦物局官員指出，環保署日前公告修正相關規定，面積在1公頃以上者就必須進行環評，因此除先前盤點須補辦環評的6大礦、58小礦之外，又增加49個面積在1到2公頃間的礦場，共有113座礦場須補辦環評。

若未在期限內通過環評，行政院版原規定，主管機關得評估廢止其礦業用地核定，環評結果依歐美作法做為參考；委員版本則規定，主管機關應直接廢止其礦業用地核定。

除補辦環評外，官員表示，礦業法爭點主要聚焦在原民諮商同意權程序，行政院版在第43-2、43-3條特別列出相關規定，並考慮實務面，經與原民會討論後調整，在礦權展限既有礦業用地，及核定新用地的部分都加上原民諮商程序，但部分立委認為，應將列入原民諮商程序的範圍更擴大，仍未達共識。（編輯：蘇志宗）1070530

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