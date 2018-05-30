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台灣市場小而美 好市多赴中國投資陷兩難

發稿時間：2018/05/30 20:53

最新更新：2018/05/30 21:41

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台灣幾乎每10人就有一人是好市多會員，且續卡率一度高達9成、高居亞洲第一。圖為好市多購物人潮。（中央社檔案照片）台灣幾乎每10人就有一人是好市多會員，且續卡率一度高達9成、高居亞洲第一。圖為好市多購物人潮。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北30日電）好市多拓點中國，意外被捲進「一中」風波；儘管中國龐大的內需市場誘人，但對好市多來說，台灣市場有會員密度高、續卡率高、消費力強特色，這樣的魅力恐怕也難輕易割捨。

好市多於1997年正式進駐台灣，於高雄成立第一家賣場，時至今日，全台已經有13家好市多，分布於大台北、桃園、新竹、台中、嘉義，台南及高雄等地。

若單從數字來看，13家不是很驚人的數據，但與其他國家相比，韓國人口約是台灣2倍，同樣只開13家，日本不論人口、土地都遠超過台灣的2倍，好市多也僅在日本設立26間店，由此可見，台灣市場之於好市多，確實是一塊大餅。

再從會員密度、續卡率來看，美式賣場好市多採取會員制，雖然每年要繳交年費，但因推出許多獨家商品，成功突顯和其他通路賣場的差異性，而且嚴謹把關品質，使得消費者黏著度相當高，深受台灣民眾喜愛，幾乎每10人就有一人是好市多會員，且續卡率一度高達9成、高居亞洲第一。

對於企業經營者來說，最實際的問題還是對營收的貢獻，而台灣在這部分同樣很給力。2016年，好市多內湖店、中和店和台中店擠進全球營收前10名，內湖店單店營收更曾攀上全球第2強，消費力不容忽視。

好市多退貨阿莎力的特點深受消費者喜愛，多數產品基本上沒有退貨天數的限制，奉行「以客為尊」的精神。即便台灣曾發生「滅頂事件」，網友發動「秒買秒退」林鳳營鮮奶，好市多因其便利的退貨制度受到波及，但並未改變退貨制度，對品牌形象反而有加分效果。

然而，若好市多打算進軍中國市場，由於中國意識形態更重，光是設點就受阻，未來是否還有更大考驗，也許值得好市多從獲利之外的角度來深思。（編輯：林淑媛）1070530

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