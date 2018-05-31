電商搶客首創無卡分期 99萬重機輕鬆買

（中央社記者吳家豪台北31日電）Yahoo奇摩618年中慶今天登場，針對3C及交通類高單價商品推出線上無卡分期專案，為國內大型電商平台首創，目前可線上無卡分期購買的最高單價商品為新台幣99萬元的重型機車。



根據內政部及財團法人金融聯合徵信中心的資料，Yahoo奇摩推估，台灣15到80歲具有消費能力但未持有信用卡者約千萬人。



為服務更多網購族群，Yahoo奇摩與中租公司合作推出線上無卡分期專案，消費者在Yahoo奇摩購物中心購買3C及交通類商品，包括手機、家電、筆電、機車、空調等近500項商品，最高可享60期分期。



消費者可在Yahoo奇摩線上無卡分期專區填寫資料申請，約需2到3個工作天審核資格，通過審核後即可使用。目前可透過Yahoo奇摩線上無卡分期專案購買的最高單價商品為價值99萬元的重型機車。



Yahoo奇摩今年2月針對機車類商品試辦無卡分期專案，帶動機車類商品5月業績較2月成長兩倍；5月底擴大到3C類商品後，看好3C類商品6月業績將比5月成長10%到15%。



Yahoo奇摩購物事業群業務總經理蔡伯璟表示，Yahoo奇摩憑藉著與供應商之間良好而緊密的關係以及完整的金流系統支撐，首推線上無卡分期服務，不僅是台灣大型電商首創，也是Yahoo奇摩以消費者需求為核心的具體展現。



蔡伯璟說明，這次於5月31日至6月18日舉辦的年中慶，Yahoo奇摩再度結合Oath總部資源，推出擴增實境（AR）科技體驗，邀請Yahoo奇摩超級商城及購物中心近百家品牌與店家加入，可望吸引10萬人體驗，加上最高19%回饋，看好年中慶整體業績將較去年同期成長兩位數百分比。（編輯：趙蔚蘭）1070531