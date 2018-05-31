地震基金董座指控施壓 顧立雄提三點說明

（中央社記者蔡怡杼台北31日電）金管會周邊單位住宅地震保險基金董事長陳明仁公開指控，金管會主委顧立雄干預地震基金向怡安保經公司再保合約求償案，顧立雄提出三點說明，強調爭議主因是地震基金董事長與總經理意見不合。



立法院財政委員會審查金融監督管理委員會函送財團法人住宅地震保險基金等5家財團法人107年度預算書案，住宅地震保險基金董事長陳明仁在答覆時代力量立委黃國昌質詢時，質疑顧立雄干預向怡安保險經紀人公司求償。



顧立雄會後受訪時提出三點說明：首先，怡安保經合約求償糾紛，主因「董總對於求償金額不一致」，雙方對再保差額要不要全賠，有不同見解。



顧立雄說，陳明仁認為怡安費率調降空間沒有達到當初說的5%，因此多出來的再保費用，怡安要補償；侯自維則認為，根據合約，怡安只賺手續費，而手續費有差額補償機制。



為釐清爭議，顧立雄表示，他有請保發中心說明，保發中心回覆，再保費率是以整體國際市場來看，而國際上再保費率是向上的，且怡安已經能稍微拉低費率了，只是幅度沒有到5%這麼多。



其次，為釐清爭議，顧立雄要聽取各方專業意見，建議地震基金、怡安保經尋求律師專業意見，但地震基金認為與怡安保經糾紛為民事糾紛，地震基金本來就可以求償，金管會不宜過度介入，因此，金管會尊重地震基金的意見，且他未要求地震基金不能對怡安求償。



顧立雄說，金管會4月24日邀集相關單位開會，當時會議主旨為釐清再保問題，就是希望金管會得到明確意見後再處理這起糾紛，但陳明仁當場卻說「我以為今天就是來討論總經理解任案」，當時侯自維就坐在陳明仁的旁邊，使得當下氣氛有點僵，加上地震基金的律師未出席，因此，他才選擇私下與陳明仁溝通。



顧立雄表示，陳明仁一直主張侯自維的操守有問題，要求金管會撤換侯自維，可是他沒有辦法理解地震基金向怡安求償與侯自維操守有問題，這兩件事情間有什麼樣的連結。



顧立雄強調，地震基金對怡安的求償爭議，只是求償的多寡，「最多就是官司輸贏的問題，這有什麼好施壓」。



第三，金管會金檢發現地震基金的業務費用推廣支出有缺失，他希望保險局後續仍可處理這部分缺失，所以，在財委會上公開聲明保險局之後一定會再約談，期待「他（陳明仁）不要到時候又說我又在對他怎樣，再把這兩件事弄在一起」、「如果該還就要還，應該好好處理」。（編輯：林淑媛）1070531