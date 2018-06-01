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未獲美鋼鋁關稅豁免 鋼鐵業：續分散市場

發稿時間：2018/06/01 08:37

最新更新：2018/06/01 08:37

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（中央社記者韋樞台北1日電）台灣未獲美國鋼鋁關稅豁免，台灣出口美國鋼品課徵25%高關稅；台灣鋼鐵工業同業公會表示，將繼續向美國說明釐清台灣鋼鐵產品「含中成分」，爭取豁免；業界則以分散市場因應。

鋼鐵公會總幹事沈錦全表示，公會仍會全力協助政府繼續以各種管道向美國爭取關稅豁免，同時要進一步釐清台灣鋼鋁產品中的「含中成分」，並向美方說明。

沈錦全說，大部分鋼鐵中、下游業者都能認同政府爭取鋼鐵輸美關稅豁免，但希望同時顧及產品未出口美國，或產品不在美國課稅範圍內業者可能有需要進口中國大陸鋼鐵原料。

全球鍍面鋼品生產大廠燁輝表示，美國對部分國家輸美鋼鋁產品課高關稅，造成美國國內相關產品價格大漲，但美國國內的鍍面鋼捲價格漲幅不及25%，燁輝將與美國的進口商協商，視雙方如何吸收這25%關稅。

另外，燁輝在美國市場的勁敵韓國廠商雖享有以西元2015年到2017年銷美平均出口量的7成為年度鋼鐵輸美免稅配額，作為換取關稅豁免條件，但韓國廠商另被課徵反傾銷稅，且稅率超過20%，燁輝僅10.34%，形成利弊互見局面，燁輝將利用韓國鍍面鋼品出口美國滿額後造成的銷售缺口儘快銷售，但獲利仍難免被壓縮。

燁輝也會極力向美國商務部爭取行政複查，設法將反傾銷稅率10.34%再向下降到初判時的0%到3.66%幅度。

中鋼一年直接外銷美國各式鋼品約7000公噸、占比不到1%，僅受間接影響，但中鋼提供半成品給國內下游廠商做成冷軋或鍍面鋼品，再銷往美國，下游廠商受影響較大，特別是熱浸鍍鋅鋼品、彩塗和冷軋鋼品等。

中鋼發現，部分中、下游客戶受輸美影響，這段期間很努力開拓並設法分散客戶，反而中鋼的接單未減少太多，受衝擊有限，且隨美國國內鋼鐵市場的供需失衡、價格飛漲與訂單移轉等多重影響，對中鋼及客戶的衝擊正在淡化中。

不過，中鋼提醒，目前即使課徵25%關稅但仍供不應求的焊接鋼管，到明年如果美國本土廠商產能增加，價格就不易再大幅上揚，屆時焊接鋼管能否享優勢值得注意。（編輯：李明宗）1070601

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