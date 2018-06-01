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爭取美鋼鋁豁免 學者：應思考代價與利益平衡

發稿時間：2018/06/01 10:06

最新更新：2018/06/01 10:06

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（中央社記者廖禹揚台北1日電）美國宣布對歐盟、加拿大與墨西哥鋼鋁課徵關稅，台灣則仍未獲豁免，學者認為，這不代表台灣之後不可能取得豁免，但必須仔細思考須付出代價，與能得到的利益是否平衡。

美國商務部長羅斯在美東時間5月31日表示，加拿大、墨西哥及歐盟自6月1日起將不再享有鋼鋁關稅豁免，並明白指出，加拿大與墨西哥未獲豁免展延，和與美國在北美自由貿易協定（NAFTA）上的談判有關；而美國與歐盟的談判雖有進展，歐盟仍未能解決美國關切重點，因此歐盟無法獲得豁免展延。

中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳表示，單就市場競爭角度來看，其他競爭對手國必須繳納同樣關稅，對台灣業者來說的確是回到相同起跑點，但這是「很奇怪的平衡」，也就是這個起跑點是「很有問題的」，以自由貿易角度來看，美國作法會引起各國質疑。

李淳指出，歐盟與加墨都是因為無法接受美國提出條件而談判破局，歐盟與加墨無法取得豁免，不代表台灣也不可能取得；但要注意的是，台灣最近對含中成分的調查，以及針對中國大陸鋼鐵展開的貿易調查，看起來都是配合美國要求進行，但卻仍未獲豁免，應要小心避免落入付出成本卻沒得到相對利益的處境。

李淳也說，雖然台灣的主要競爭對手南韓已經取得豁免，但是以修改與美國的雙邊自由貿易協議換取，並同意每年出口至美國鋼品限制在約270萬噸內，據最近業者反應，南韓今年輸美額已逼近限額，如此看來，以配額換取豁免，也不見得在市場競爭上就會占有完全優勢。

借鏡南韓，李淳認為，下一步關鍵不在於能否取得豁免，而是為了取得豁免必須付出什麼代價，與可獲得的利益是否平衡。

值得注意的是，美國仍表示期待與加墨、歐盟持續談判協商。台灣綜合研究院院長吳再益認為，各國與美國在鋼鋁上的談判，「還是在原來的道路上行走」，各國握有不同籌碼，而美國以高壓政策逼迫各國坐上談判桌，因此目前看來，美國宣布對加墨及歐盟開徵鋼鋁關稅，與台灣沒有明顯利益關係。

但吳再益也說，台灣現在「只能站在旁邊看」，等美國處理完各大重點對象後，才會輪到台灣來談。

行政院政務委員鄧振中表示，台灣仍持續透過各種管道與美國當局保持聯繫，也提供美國關切事項相關資料，持續爭取豁免。經濟部則表示，美國對台灣是相當重要市場，在課徵鋼鋁稅上，美國採分階段作法，經濟部也會持續關注相關動態。（編輯：蘇志宗）1070601

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