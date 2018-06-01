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華碩加入AI國家隊 合打世界盃

發稿時間：2018/06/01 11:14

最新更新：2018/06/01 11:14

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（中央社記者吳家豪台北1日電）電腦品牌廠華董事長施崇棠今天出席國家AI（人工智慧）雲端平台建置誓師儀式，期許在國內具指標性企業的聯手合作下，一起用國家隊力量來打世界盃。

施崇棠表示，隨著這波AI大趨勢崛起，正式進入智能生活時代，人類生活正在改變。不久的未來，所有個人與產業鏈的頭上都會像長了智能天線一樣，全部串連在一起，讓AI變得無所不在。

他認為，未來每個人與萬事萬物，都能透過頭上的智能天線，隨時隨地獲得知識；包含學習、工作、娛樂、健康、交通、社交、購物等面向，以往的生活型態與思維，在新的數位經濟世代都將徹底被顛覆。

施崇棠認為，台灣的科技產業具備厚實的技術基礎與創新能量，現在面對來自全球的挑戰，更應該要協同整合，一起用國家隊力量來打世界盃。

施崇棠說，今天華碩與台灣大哥大、廣達一起貢獻所長，希望匯集台灣頂尖伺服器、雲端、網路及自有AI技術，率先推動國內AI發展；將來建置的AI雲端平台完成後，可以為用戶提供大數據運算及儲存服務，將為台灣AI研發能量帶來強力提升，希望能在數位經濟世代搶得先機。

由科技部推動、國家實驗研究院高速網路與計算中心（國網中心）執行的「雲端服務及大數據運算設施暨整合式階層儲存系統（簡稱AI雲端平台）建置案」，將由國內具指標性企業台灣大哥大、華碩、廣達所組成的團隊共同合作完成，今天舉行平台建置誓師儀式。

此案由國研院國網中心負責設計監造，台灣大哥大負責符合國際標準的高規格機房建置及電信級資安維運，廣達負責AI運算及資料儲存平台，華碩負責雲端服務平台、雲端伺服器及AI應用整合。

本案預計今年8月完成AI機房基礎配置，9月完成計算主機硬體建置，10月完成硬體布建，12月完成系統測試，提供產學研界更即時、更便利的運算服務。（編輯：張良知）1070601

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