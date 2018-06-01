美鋼鋁重稅 加拿大總理中國微博連發5文應戰

（中央社台北1日電）美國當地時間5月31日宣布對歐盟、加拿大、墨西哥課鋼鋁高關稅。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）於北京時間今天清晨在中國微博帳號一連發5文「應戰」。



杜魯道從清晨6時41分起，在微博帳號「特魯多_JustinTrudeau」連發5則中文微博表示，美國對加拿大鋼鐵和鋁材業徵收關稅，是不可接受的。「正如我方早已說明，我們始終捍衛本國工人的利益。今天我們宣布，採取報復性措施回應對我方產業的攻擊。」



杜魯道說，加拿大將對來自美國的鋼、鋁和其他產品進口徵收關稅，「美方對加國徵收一元，我們也將對美方徵稅一元」。



杜魯道表示，這些反制措施只針對源自美國的貨品，從7月1日起開始生效，一直到美國方面針對加方的貿易限制性措施取消時為止。



杜魯道說，加拿大也將根據北美自由貿易協定（NAFTA）第20章及世貿組織（WTO）法規，「對這些非法而且不起任何正面作用的措施進行挑戰」。將與加拿大的貿易視為對美國國家安全造成威脅，「這簡直是荒謬可笑」。「我們將繼續捍衛加拿大的工人和加拿大工商界的利益。」



但杜魯道在連發的最後一則微博文說：「美國依然是我們的夥伴、朋友和盟國。此項措施並非針對美國人民。我們必須相信，他們會在某一時刻恢復常理。但是從今天美國當局的行動上，我們看不到這一跡象。」（編輯：馮昭/陳家倫）1070601