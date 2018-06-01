/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票颱風呂秀蓮陳克華
>rss

美鋼鋁重稅 加拿大總理中國微博連發5文應戰

發稿時間：2018/06/01 16:37

最新更新：2018/06/01 16:37

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社台北1日電）美國當地時間5月31日宣布對歐盟、加拿大、墨西哥課鋼鋁高關稅。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）於北京時間今天清晨在中國微博帳號一連發5文「應戰」。

杜魯道從清晨6時41分起，在微博帳號「特魯多_JustinTrudeau」連發5則中文微博表示，美國對加拿大鋼鐵和鋁材業徵收關稅，是不可接受的。「正如我方早已說明，我們始終捍衛本國工人的利益。今天我們宣布，採取報復性措施回應對我方產業的攻擊。」

杜魯道說，加拿大將對來自美國的鋼、鋁和其他產品進口徵收關稅，「美方對加國徵收一元，我們也將對美方徵稅一元」。

杜魯道表示，這些反制措施只針對源自美國的貨品，從7月1日起開始生效，一直到美國方面針對加方的貿易限制性措施取消時為止。

杜魯道說，加拿大也將根據北美自由貿易協定（NAFTA）第20章及世貿組織（WTO）法規，「對這些非法而且不起任何正面作用的措施進行挑戰」。將與加拿大的貿易視為對美國國家安全造成威脅，「這簡直是荒謬可笑」。「我們將繼續捍衛加拿大的工人和加拿大工商界的利益。」

但杜魯道在連發的最後一則微博文說：「美國依然是我們的夥伴、朋友和盟國。此項措施並非針對美國人民。我們必須相信，他們會在某一時刻恢復常理。但是從今天美國當局的行動上，我們看不到這一跡象。」（編輯：馮昭/陳家倫）1070601

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

520農運30週年

520農運30週年

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶
孫越感恩會 眾星追憶
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP