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亞洲企業社會責任獎 台捧回12座獎盃

發稿時間：2018/06/01 22:56

最新更新：2018/06/01 22:56

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（中央社記者林行健馬尼拉1日專電）「亞洲企業商會」（Enterprise Asia）主辦的2018年「亞洲企業社會責任獎」，今晚在馬尼拉舉行頒獎典禮，有8家台灣企業捧回12座獎盃，在受獎各國中排名第二。

2018年亞洲企業社會責任獎頒獎典禮在大馬尼拉地區的萬豪酒店舉行，菲律賓參議員艾奎諾（Bam Aquino）、眾議院副議長賈西亞（Gwendolyn Garcia）等貴賓到場觀禮。

今年的評審團主席由中華民國前外交部長、台灣永續能源研究基金會（TAISE）董事長簡又新擔任。

簡又新向中央社記者表示，台灣廠商表現非常傑出，在企業社會責任及企業永續發展等方面都已達國際水準，期許大家繼續共同努力，造福更多人。

亞洲企業社會責任獎分6大類：負責任商業領袖獎、社區發展培力獎、人力投資獎、健康衛生推廣獎、綠色領導獎及企業治理獎。

根據簡又新，在亞洲14國超過200家被提名的企業中，台灣有8家企業獲獎，獎盃12座，僅次於泰國。

得獎台灣企業名單如下：

負責任商業領袖獎：玉山金控總經理黃男州。

社區發展培力獎：中國信托反毒教育基金會（反毒宣導計畫）、玉山金控（黃金種子計畫）、富邦人壽（多項慈善計畫）、台灣電力公司（台電咁仔店）。

人力投資獎：國泰金控（全方位人才培育計劃）、玉山金控（數位人才培育計畫）。

健康衛生推廣獎：中國信托台灣人壽保險公司（B肝弱體保單）、瑞昱半導體（龍山寺香爐及空污縮減計畫）、台灣之星（神秘黑點護眼宣導計畫）。

綠色領導獎：亞洲水泥（水泥廠與礦區永續綠化行動）。

企業治理獎：國泰金控（永續管理）。

代表中國信托反毒教育基金會來菲領獎的前警政署長王卓鈞說，基金會成立迄今2年10個月，跟各縣市政府及校園合作，多方努力，但反毒是艱辛、漫長的工作，未來會繼續努力、群策群力，共同打造無毒家園。

中國信托台灣人壽保險公司總經理莊中慶說，公司一直做社會公益活動，串連上下游的服務，推出台灣第一張「肝病保單」，讓常被拒保的病患也能受到照顧。

亞洲企業社會責任獎從2011年開辦，這個獎的目標在彰顯企業領導力、誠信與承諾，推動企業結合道德價值、法規、健康議題考量、對人類個體的尊重、社區參與的促進、環境保護等各層面的永續經營。

今年全亞洲共有51家企業及領導人獲獎。（編輯：郭中翰）1070601

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