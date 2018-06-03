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研調：第3季蘋果手機面板需求季增2倍

發稿時間：2018/06/03 11:50

最新更新：2018/06/03 11:50

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（中央社記者潘智義台北3日電）研調機構群智諮詢報告指出，全球知名品牌蘋果第3季對手機面板的總需求近一億片，較第2季成長兩倍以上，其他手機品牌也將積極備貨，迎接旺季到來。

群智諮詢(Sigmaintell)評估，經歷上半年淡季，第3季全球智慧手機面板需求近5.3億片，較第2季大幅成長，尤其在蘋果新產品積極備貨帶動下，面板需求開始走強。

群智諮詢表示，上半年手機市場冷淡，智慧手機面板供過於求，下半年進入市場旺季，狀況可望改善；且因驅動IC晶片缺貨，帶動部分規格面板上漲或持平。

群智諮詢預估，第3季全球智慧手機面板總需求約5.3億片，較第2季大幅成長。

群智諮詢調查，第1季全球智慧手機出貨量3.2億餘支，較去年同期下滑2.6%；第2季恐仍難以擺脫較去年同期下滑趨勢，預估第2季全球智慧手機出貨3.3億餘支，較去年同期下滑0.4%。

調查顯示，第2季手機面板市場需求沒有明顯好轉，同時由於全螢幕和異形切割螢幕的發展，面板的多樣化、客製化程度高，為規避庫存風險，終端廠商對面板的備貨也更加謹慎，導致整體面板需求疲弱。

群智諮詢評估，第3季全球智慧手機面板供需趨於平衡，第3季初由於異形螢幕良率影響，面板的供給量可能微幅回落，隨著良率的提升和穩定，平均尺寸放大的影響，第3季液晶面板，以及剛性主動有機發光二極體（AMOLED）面板的供應量穩定中小幅增長；柔性AMOLED產能持續擴充，供給增長更明顯。

群智諮詢預估，第3季智慧手機面板整體供應較第2季增長8%，其中柔性AMOLED供給較第2季增加近30%，主因蘋果需求的成長。（編輯：林沂鋒）1070603

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