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越南經濟特區計畫 外商租地可達99年

發稿時間：2018/06/04 11:48

最新更新：2018/06/04 11:48

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（中央社河內4日電）越南政府擬定在北中南設立3個經濟特區，採取優惠措施吸引外商，包括外商在經濟特區租地期限最長可達99年，輿論對此支持與反對聲音參半。

越南計劃與投資部去年提出「經濟特區法」草案，擬定設立3個經濟特區，選址分別是北部沿岸的廣寧省雲屯縣（Van Don）、中部慶和省北雲峰縣（Bac Van Phong）以及南部堅江省富國島（Phu Quoc）。

越南國會近日在河內召開會議，進一步討論這項草案，預計稍後時間將批准通過。

越南希望以優惠措施與政策吸引高科技公司到經濟特區投資，其中包括外商租地期限不超過70年、在特殊情況下經獲得總理批准租地期限最長可達99年。

越南現行相關法律規定，外商在越南投資經營，租地期限一般為50年，特殊情況可申請延期，但最長不超過70年。

這項有關外商在經濟特區租地期限，受到各界關注，支持與反對意見都有。

反對者表示，外國投資者獲得土地使用權的期限太長，可能對領土主權、政治、移民管理等問題產生威脅或不利影響。反對者擔心，這項規定若通過生效，這些經濟特區只能吸引從事博彩、旅遊度假與不動產等行業的外商進來投資。

支持者則說，經濟特區應有突破性的優惠政策，以吸引外商進來投資，對於土地管理或外國人在當地居留等問題，都已有其他相關法律管制。外商在越南租賃土地，都要繳納相關稅務；外國人在當地居留，也要遵守出入境管理法等相關法律，對當地經社發展作出貢獻。（編輯:紀錦玲）1070604

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