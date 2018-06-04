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臻鼎-KY穩坐全球PCB第一 董座：營收續創高

發稿時間：2018/06/04 12:32

最新更新：2018/06/04 12:32

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（中央社記者江明晏台北4日電）臻鼎-KY去年營收首度突破千億大關，坐上全球PCB第一寶座，董事長沈慶芳今天表示，今年營收肯定續創新高，此外，子公司鵬鼎在深圳上市案，目前程序如期進行中。

臻鼎-KY今天舉行股東會，沈慶芳會後接受媒體訪問時表示，今年是健康的成長，營收肯定續創新高，今年至4月已經成長快3成，5月將會是歷年同期最旺，6月將開始增溫，全年營運將逐季創高。

法人預估，臻鼎-KY營收可望增加100億元，達到1200億元的水準，毛利率則可望維持去年水準，獲利也有望年成長。

他說，臻鼎已經多產品、一站式布局，全線打開，不會受制於單一客戶，未來希望朝向「客戶做什麼板子，我就提供什麼板子」。

沈慶芳表示，經過多年來的布局，目前已經屬於「兵強馬壯」的階段。臻鼎-KY已經坐上全球印刷電路板（PCB）廠第一大，去年市占率達6.1%，今年有機會上看6.5%，「目前不是在打台灣盃、中國盃，而是在打世界盃」。

產品分布上，軟板比重約占7成至8成，硬板事業群則有類載板、HDI板等，其中，類載板(SLP)去年下半年已轉盈，成為最快賺錢的業務。

沈慶芳強調，技術上臻鼎-KY將持續朝向「輕、薄、短、小、高、低、多、快、精、準、細、美」，在科技趨勢浪頭上的AI、5G都有布局，客戶多方布局，除了蘋果之外，還有已成為Google智慧家庭應用上的重要夥伴。

臻鼎-KY在擴產腳步上也不停歇，沈慶芳說，要擴產營收才會成長，法人預估，今年資本支出達新台幣百億元的水準，今年折舊費用就達到68億元。

展望今年，臻鼎-KY在深圳、淮安、秦皇島及營口園區都在持續建廠、轉型擴充產能中，未來也將透過上下游整合、策略聯盟等方式繼續成長、擴張。

沈慶芳也透露，今年將是重要的布局轉型年，將透過上下游整合、策略聯盟等方式成長、擴張，在人才上大力布局。「不是什麼都要自己來，要有夥伴、共同開發的關係」。

此外，臻鼎去年已在股東會臨時會合法程序下通過81%持股的子公司鵬鼎控股申請在深圳交易所A股上市案，針對掛牌進度，鵬鼎申請上市照程序進行，目前正在「預披露」階段，後續還按程序審查，臻鼎-KY表示，有好消息會盡快公布。

沈慶芳說，中國大陸崛起成長很快，前20大PCB廠營收平均年增幅度達25%，台灣前20大只有10%，「大陸每家幾乎都在增資，代表有很多子彈、很多錢」，認為台灣在籌資方面比較有隱憂。（編輯：楊玫寧）1070604

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