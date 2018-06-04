陽信銀行擬上市 資本額先衝300億元

（中央社記者蔡怡杼台北4日電）中小銀行陽信銀行今天股東會通過配發0.8元股利，並順利改選董事，董事長陳勝宏表示，陽信銀行已擬定上市計劃，預計資本額突破新台幣300億元將在台上市。



陽信銀行今天召開107年股東常會，陳勝宏表示，目前國內銀行業務競爭依舊激烈，陽信銀行持續嚴格控管授信品質以及提升各項業務規模，以穩定增加獲利，106年全行稅後盈餘為新台幣19.10億元，每股盈餘（EPS）為0.9元。



會中有小股東提問陽信銀行未來掛牌計畫，陳勝宏指出，陽信銀行已擬定上市計畫，預計資本額達到300億元就會推動在台上市。即陽信銀行可望成為繼上海商銀今年底上市後，近年第二家在台掛牌的銀行股。



陳勝宏表示，陽信銀行106年底資本額突破216億元，若加計盈餘轉增資案、現增10億元案後，今年底股本將突破230億元，目標今年底逾放比率維持0.26%以下、備抵呆帳負蓋率在434%以上。



同時，陳勝宏也指出，陽信銀行持續推動「六年業務成長計畫」，「六年業務成長計畫」期間為105年1月1日年起至110年底，朝6年內總資產規模5000億元、淨利40億元的目標邁進。



至於在海外拓展方面，陳勝宏表示，柬埔寨利差較高，有4%、5%，陽信銀行選定柬埔寨作為響應新南向第一步，今年2月買下柬埔寨Apple Finance Plc.微型財務公司，目前正進行更名作業，柬埔寨微型財務公司預計今年第3季開業。



陽信銀行今天股東會決議通過配發股票股利0.6元、現金股利0.2元，同時，改選第八屆董事，當選董事包含陳勝宏、張武平、何利偉、力宸投資、劉振陞、蔡文雄、陳金鎰、謝逸東、張書銘、張書華，3名獨立董事為陳建揚、吳富貴、楊長峯。



同時，陽信銀行說明，董事當選人蔡文雄因於5月25日因病逝世，本次改選董事，蔡文雄當選後，將無法就任，缺額1名未達到公司法201條應補選規定。（編輯：林沂鋒）1070604