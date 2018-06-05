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童子賢：資訊科技為台灣經濟發展重中之重

發稿時間：2018/06/05 12:41

最新更新：2018/06/05 12:41

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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）台北市電腦公會理事長童子賢表示，資訊科技已成為台灣在進出口貿易與經濟發展動能上的「重中之重」，即將登上舞台的創新科技應用值得期待。

台北國際電腦展今天上午在南港展覽館舉行開幕典禮。童子賢致詞表示，台灣資訊電子產業在全球具有舉足輕重地位，台灣資訊電子廠商也一直是產業分工中重要而友善的跨國合作好夥伴。

童子賢指出，台灣在資訊科技發展40年的歷史中沒有缺席，資訊科技已成為台灣在進出口貿易與經濟發展動能上的「重中之重」。

童子賢說，台北國際電腦展在3年前也新建立InnoVEX新創展平台，今年一共有21個國家，388個新創團隊參與，期間也安排60多位產業專家進行100場以上演講。

展望今年，童子賢表示，今年是積體電路（IC）發明60週年，是個人電腦Apple II發明滿40週年，也是新一代智慧手機應用滿10週年。

他說，數十年來，資訊產業由半導體、電腦科技、網際網路、智慧行動建立雄厚基礎。運用這個基礎，即將登上舞台的創新科技應用值得期待。從人工智慧到物聯網，從車用電子到區塊鏈與數位金融，資訊科技不斷改變人類生活與生產力的面貌，也帶動全球經濟發展。（編輯：楊玫寧）1070605

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