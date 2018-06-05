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以日計價車險 明台產險跟進推廣

發稿時間：2018/06/05 15:01

最新更新：2018/06/05 15:01

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（中央社記者蔡怡杼台北5日電）看好國內租借車旅遊日益盛行，繼新安東京後，明台產險今天宣布推廣以日計價的「車險」，讓民眾以每天保費新台幣299元，享車體險、旅遊平安、汽車第三人責任險等完整保障。

三井住友海上集團明台產物保險公司表示，端午、暑假旅遊旺季即將來臨，民眾選擇搭乘長程大眾運輸工具，再銜接當地租車旅遊的風氣日益盛行，但由於駕駛人對於車輛或路線不熟，擔心一不小心發生碰撞，就會遭到租車業者求償，因此隨車投保即可降低心裡負擔。

明台產險商品暨理賠本部副總經理李志昌表示，明台以日計價的車險，現階段先與租車業者英國凱萊以及全台超過100家的車行合作，只要租車人領有中華民國駕駛執照，可於線上或至實體通路投保。

明台舉例說明，民眾投保以日計價的車險後，若發生個人意外事故以及租借車事故時就可啟動保障，而每天299元的保費，可提供不限車碰車的車體險5萬元、第三人責任險每人體傷上限100萬元，每一事故上限200萬元、財損10萬元、租車人死殘保額200萬元，以及旅行法律責任險5萬元等保障。

李志昌說明，所謂旅行法律責任險，為民眾旅行過程中，對於財務有賠償的法律責任皆可由這筆保險分散風險，如民眾住宿飯店過程中，打翻紅酒需要清洗地毯時，清洗地毯的費用就可由旅行法律責任險支出。

明台產險也表示，明台以日計價車險的保單條款並未排除借車，但因產品目前只限車行合作，因此，以日計價車險仍以租賃車為主。

至於台灣以日計價車險始祖新安東京，則是打造「吉時保」平台，讓租借車的民眾可在「吉時保」平台上，以更快速、更即時、更簡單的方式在線上購買保險，以分散向他人租借車發生事故時的可能風險。

新安東京以日計價車險提供租車時，10萬元的車碰車車體險；借車時，5萬元車碰車車體險、每人10萬元的第三人責任體傷，每一事故100萬元、財損5萬元保障。（編輯：郭萍英）1070605

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