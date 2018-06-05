電子服飾像積木 紡綜所攜台廠推新品

（中央社記者韋樞台北5日電）羽絨衣大廠廣越總經理吳朝筆表示，紡綜所整合4家紡織和電子業已成功在產線做出首件兩層外套式的「電子服飾」，它的警示、保溫、定位救助等功能均可如積木一樣自選外加。



「COMPUTEX 2018智慧型紡織品台灣館」今天在台北國際電腦展中展示。智慧型紡織品經過這幾年的學習摸索與整合突破困難，已成功在生產線(非實驗室)生產出第一件功能外加式的「溫控外套」電子服飾。



紡織產業綜合研究所智慧型紡織品組長沈乾龍表示，過往的智慧衣只有發熱、測量生理數據等功能，但紡綜所決定整合不同廠家，以福懋通過經濟部技術處研發淬鍊計畫補助，垂直整合廣越、金磚科技與華電聯網等，合作發展高值化「智慧戶外服飾與救難服務技術」，以接軌國際戶外用品的應用市場。



沈乾龍指出，這項計畫是由福懋來製造發熱布料、金磚科技負責發熱功能電子模組、華電聯網負責建置服務聯網(特別是戶外高山和急難救助環境)，再由廣越以實際產線來生產內為羽絨衣，外為防水、吸濕排汗透氣外套的兩層式高值化外套。



吳朝筆告訴媒體，廣越從兩年前便著手研究這款溫控外套電子服飾；福懋將布料以化學電鍍方式將電子迴路印在布料上，替代將電線紡在纖維內，如此可加速布料生產，大幅降低製造成本；廣越則開發服飾裝上可拆式的LED發光條、組裝溫控電子模組的介面及量產技術。



吳朝筆表示，這項溫控外套原型已生產出來，但後續要強化電子元件的穩定、品牌客戶的接受度、終端價格的合理，以及最重要的「售後服務」，這些工作將是未來1年半要做的重大任務。



他強調，終端客戶購買這件溫控外套，可以自行選擇是否需要加裝LED安全警示發光條、溫控模組或是正在研發中的急難救助與GPS定位功能等。



另外，「售後服務」的工作非常重要，他說，這是讓終端消費者願意花錢購買的重要因素，若消費者發現某項功能故障，可以拿回原店更換部份零件，換上新零件後，重現衣服的生命價值，後端再由製造商來研究故障點在何處，如何改善解決等。（編輯：楊凱翔）1070605